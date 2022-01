Seit der Übernahme des Außenministeriums üben sich die Grünen in unerwarteten Zurückhalten. 5.000 Schutzhelme sind bislang der Beitrag Berlins im Säbelrasseln um die Ukraine. Doch bald könnte andere Forderungen den öffentlich gepflegten Koalitionsfrieden stören. Den in der Parteizentrale der Grünen residiert künftige in Mann, denn Kritiker wohl robusten Befürworter einer militärischen Außenpolitik bezeichnen würden. Weshalb, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 31. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Hier sind einige unserer Themen.

Joschka Fischers Erbe – Drohnen-Mann wird Grünen-Chef

Äthiopien – Erdogans neue Einflusszone?

Corona-Politik – Müssen Ungeimpfte schon jetzt um ihren Job zittern?

Das Letzte – Kanadas Premier flieht vor wütenden Brummis