Die AfD ist ihren Parteivorsitzenden los – wieder einmal, denn der Austritt eines Chefs hat bei der Alternative Tradition. Völlig überraschend kam der Schritt Jörg Meuthens am Ende nicht. Schon länger hatte er Kritik an der Entwicklung seiner Partei und wollte nicht mehr für deren höchstes Amt kandidieren. Was der Abgang jedoch für die AfD bedeutet, ist eines der Themen von COMPACT.Der Tag am 28. Januar. Hier sind einige weitere Themen:

Ampel-Pläne – SPD droht Russland mit Zivilgesellschaft

Mediziner-Impfpflicht – Rebellion der Landkreise

Österreich – Erste Universität schmeißt Ungeimpfte raus

Das Letzte – Meuthen ist weg. Steht die AfD vor dem Neustart?