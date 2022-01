Die Zahl der Demonstranten gegen die Corona-Politik wird nicht geringer. Und das gleiche gilt für die Verunsicherung in der Politik. Die Reaktion der Behörden scheint nun zunehmend ein hartes Einschreiten gegen die Proteste zu sein. Wo genau, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag. Das sind einige der Themen:

Corona-Proteste – Faustschläge in Gera

Eurogruppe – Muss Deutschland bald noch mehr zahlen?

An oder Mit – Wie viele Deutsche starben wirklich an Corona?

Arbeitsmarkt – So viele Jobs kostet die globale Corona-Politik

Das Letzte – Beißt Baerbock in Moskau auf Granit