Von WOLFGANG HÜBNER | Nehmen wir einmal folgende Situation an: Die Republik Mexiko steht aus irgendwelchen Gründen den USA feindlich gegenüber und wird dabei mit modernsten Waffen massiv von China unterstützt. Und Mexiko wäre sogar bereit, ein Militärbündnis mit China einzugehen. Was würden die USA tun? Würden sie das tolerieren unter Hinweis auf die mexikanische Souveränität? Und wie würden die deutschen Medien auf diese Situation reagieren? Natürlich mit Abscheu gegenüber China und Mexiko. Und man wäre sich einig, dass Washington selbstverständlich das Recht habe, den Mexikanern mit kriegerischen Folgen zu drohen, falls es zu dem Militärbündnis komme. Wen dieses Denkexperiment an die Situation im Ukraine-Konflikt erinnert, liegt natürlich ganz richtig.

In Kürze beginnen Verhandlungen zwischen Russland und den USA sowie zwischen Russland und der Nato über die russischen Vorschläge zur Neuordnung der strategischen Verhältnisse in Osteuropa, insbesondere der Lage der Ukraine. Diese Vorschläge sehen nichts weniger als eine umfassende Änderung der Rolle der USA und der Nato in den Randgebieten der früheren Sowjetunion vor. Und sie nehmen so wenig Rücksicht auf nationale Souveränitäten wie im obengenannten Beispiel. Für Russland ist es unannehmbar, dass die Ukraine mit allen Konsequenzen Nato-Mitglied wird. Und die Russen wollen es auch nicht länger klaglos akzeptieren, dass Polen oder die baltischen Kleinstaaten immer mehr zu US- und Nato-Stützpunkten ausgebaut werden.

Das kann kritisiert und auch abgelehnt werden. Doch die US-Regierung ist zum Entsetzen der zahlreichen Russland-Hasser in den deutschen Medien und in der hiesigen Politik bereit zu Verhandlungen mit Moskau. Ein nicht unwichtiger Grund dafür ist ein derzeitiger russischer Vorsprung in der militärischen Raketenentwicklung sowie die amerikanische Konzentration auf den langfristig viel gefährlicheren Rivalen China. Deutschland hätte allen Grund, sich von den Verhandlungen große Vorteile zu versprechen. Denn eine Neuaufteilung der Interessensphären der USA und Russlands in Europa, denn um nichts anderes geht es, könnte eine große Chance gerade für Deutschland sein.

Niemand hat objektiv schließlich mehr Interesse an geordneten Verhältnissen in Europa als das Herzland der EU, das im Kriegsfalle zwischen den beiden Großmächten am meisten in Existenzgefahr geriete. Deutschland hätte nur Vorteile von einem sich nicht mehr gefährdet begreifenden Russland, von einer neutralisierten Ukraine und einem polnischen Nachbarn sowie baltischen Staaten, die – gesichert durch verbindliche Bündnisverträge -, ihre Angst vor dem riesigen östlichen Nachbarn endlich in gedeihliche ökonomische Zusammenarbeit verwandeln könnten. Die mögliche Aufhebung der Sanktionen gegen Russland sind selbstverständlich auch im elementaren wirtschaftlichen Interesse Deutschlands.

Nie war die Gelegenheit so günstig, sich aus der Umklammerung der niedergehenden Weltmacht USA zu befreien, ohne Gefahr zu laufen, sodann in russische Abhängigkeit zu geraten. Doch wer traut schon der neuen Regierung in Berlin zu, diese Gelegenheit zu nutzen? Lieber bleibt man in der Rolle des schmollenden Vasallen der USA. Im deutschen Interesse ist das nicht.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.