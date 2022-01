Von WOLFGANG HÜBNER | Der neue FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann ist ein schlaues Kerlchen. Er weiß nicht nur trefflich über den für die Partei der Besserverdienenden so wichtigen Begriff „Freiheit“ zu räsonieren, sondern glaubt auch zu wissen, wie er den kapitalen FDP-Umfaller in Sachen Impfpflicht möglichst gut vernebeln kann. In einem Interview mit der FAZ vom 28. Dezember 2021 hat er das lobenswert offen dargelegt: Buschmann schlägt nämlich vor, für die gesetzliche Einführung der Impfpflicht keinen Regierungsentwurf zu erarbeiten. Vielmehr sollen „fraktionsübergreifende Gruppenanträge“ formuliert werden, über die dann im Bundestag zu entscheiden ist.

Im Klartext: Nicht die neue Koalition soll die Verantwortung für die parlamentarische Durchsetzung einer Impfpflicht übernehmen und damit auch für deren Folgen verantwortlich gemacht werden können, sondern der in der Schlussabstimmung schließlich obsiegende „fraktionsübergreifende Gruppenantrag“. Diesem Antrag werden nach Lage der Dinge die allermeisten Bundestagsabgeordneten von SPD und Grünen zustimmen, dazu die Mehrheit der FDP-Fraktion. Uns selbstverständlich will Buschmann mit diesem Verfahren auch die große Mehrzahl der Abgeordneten von CDU und CSU mit ins Boot locken. Selbst wenn das nicht gelingen sollte, wird aber die größte Opposition im Bundestag unter keinen Umständen die Impfpflicht blockieren.

Der andere große Vorteil von Buschmanns Vorschlag ist der, dass die in dieser Frage sich uneinig gebende FDP-Fraktion nicht als gespalten dastehen soll. Denn diejenigen FDP-Leute wie Kubicki, die – wie aufrichtig auch immer – gegen die Impfpflicht sind, können mit einigen Abweichlern aus anderen Fraktionen, natürlich unter Ausschluss von AfD-Abgeordneten, dann eine Gruppe bilden. Diese Gruppe wird (und will) gewiss eine kalkulierte Abstimmungsniederlage „erleiden“, soll aber dem parlamentarischen Verfahren ein besseres demokratisches Mäntelchen verleihen. Und zudem auch noch die doppelzüngige FDP als wachsamen „Freiheitsfaktor“ profilieren.

Die AfD-Bundestagsfraktion ist deshalb gut beraten, zwar die Diskussionen der Gesetzesberatungen maximal zu nutzen. Auf keinen Fall aber darf die Fraktion an der Schlussabstimmung teilnehmen und mit ihrer Ablehnung das Impfpflicht-Gesetz noch zusätzlich legitimieren. Stattdessen sollten die Mitglieder der AfD-Fraktion vor der Abstimmung das Parlament demonstrativ geschlossen verlassen und nahe dem Reichstag eine Kundgebung organisieren, auf der sie noch einmal ihre Position klarlegen. So schlau wie Marco Buschmann sind Weidel, Chrupalla und all die anderen doch hoffentlich allemal.

