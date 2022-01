„Am 3. Februar um 11 Uhr bekommt ein gewisser Herr Jürgen Lambrecht im Kaisersaal des Römers in Frankfurt die Bürgermedaille überreicht. Auf Twitter wurde jetzt das Schreiben veröffentlicht, was an die geladenen Personen verschickt wurde, die die Ehre haben, an der Veranstaltung teilzunehmen. Anhand von diesem Schreiben wollte sich euer HallMack mal die Mühe machen, euch die 2G Plus-Regeln genau zu erklären. So dass ihr nach dem Video sagen könnt, wie so oft: Beim HallMack haben wir wieder was gelernt…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)