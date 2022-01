„[…] In Schneverdingen im Bundesland Niedersachsen haben Schäfer eine rund 100 Meter große Spritze dargestellt, um für die Impfungen zu werben. Der Trick dabei: Die Schäfer verteilten vorher Brotstücke in Form der Spritze auf dem Boden. Na also höre mal, dann haben das die Schafe und Ziegen gar nicht freiwillig gemacht. Naja, hätte mich auch gewundert. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, was man den Schäfern auf den Boden gelegt hat, dass sie so eine Aktion veranstalten…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)