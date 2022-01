„[…] Über das, dass die EU jetzt Atom- und Gaskraft als förderungsfähig einstuft, habe ich ja schon berichtet. Dass unsere Regierung davon nicht begeistert war, konnte man ja auch voraussehen. Stand doch in dem Entwurf des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP – Zitat: ‚Gegen die Aufnahme von Atomkraft und Gas als nachhaltige Technologie wird sich die Bundesregierung einsetzen.‘ Zitat Ende. Komisch, im endgültigen Koalitionsvertrag findet man den Satz nicht mehr. Hat man es doch wohl realisiert, dass deutsche Forderungen nicht interessieren – nur die deutschen Euros. Und die werden jetzt auch noch ausgegeben für Fördergelder, mit denen die Franzosen und Spanier Atomkraftwerke bauen. So entscheidet sich Deutschland aus der Atomkraft auszusteigen und fördert gleichzeitig die Atomkraftwerke in unseren Nachbarländern…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)