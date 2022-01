Auch an diesem Samstag finden in Österreich, der Schweiz und Deutschland wieder viele Demos gegen die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen statt. In Wien spricht im Laufe des Nachmittags der FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl zu den tausenden Besuchern. In Hamburg werden trotz Verbots des Aufzugs wieder viele Teilnehmer zu einem Spaziergang erwartet. Aber auch in Düsseldorf und Frankfurt finden erneut Großkundgebungen statt. Per Konferenzschaltung überträgt der Schweizer Streamer Ignaz Bearth.