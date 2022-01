Von WOLFGANG HÜBNER | Der immer drängendere und lauter werdende Ruf nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine ist ebenso unverantwortlich wie das amerikanische Machtspiel mit diesem osteuropäischen Staat. Denn wer die Ukraine mit mehr und tödlicheren Waffen vor einer russischen Aggression oder gar Invasion schützen will, kalkuliert damit eine möglichst hohe Opferzahl auf beiden Seiten ein, vor allem aber unter den Ukrainern.

Wohlwissend, und das macht die Kriegstreiberei in Washington und der NATO so verwerflich, dass im Ernstfall die ukrainische Streitmacht ganz allein auf sich gestellt wäre. So verrückt, so selbstmörderisch ist nämlich niemand im Westen, das Risiko eines Atomkrieges mit einem Gegenangriff auf Russland einzugehen.

Die Ukraine hat in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem militärisch hoch überlegenen Russland noch nicht mal eine Außenseiterchance. Das Land müsste schon größte Opfer nicht scheuen, um überhaupt den Kampf mit Waffen aufzunehmen. Selbst die russlandfeindlichste Führung in Kiew sollte sich nicht von zynischen westlichen Schreibtischstrategen in eine Tragödie treiben lassen, die Massengräber von Soldaten und Zivilisten zur Folge hätte.

Washington und Brüssel würden selbstverständlich viele heuchlerische Tränen um die ukrainischen Märtyrer vergießen, aber das würde keines der Opfer lebendig machen. Wer es mit der Ukraine und ihrem Volk aufrichtig gut meint, setzt nicht auf Waffenlieferungen, sondern auf die praktische politische Vernunft und die friedliche Durchsetzung einer nachhaltigen Lösung.

Diese Lösung, soll sie nicht gar in der Teilung der Ukraine in einen russischsprachigen und einen nach dem Westen ausgerichteten ukrainischsprachigen Teil bestehen, könnte in der politischen und militärischen Neutralisierung des Landes gefunden werden. Damit kann sowohl den Versuchen Russlands als auch auf der Gegenseite den Versuchen der USA und der NATO entgegengewirkt werden, die Ukraine als Spielball im Kampf der Mächte zu missbrauchen.

Dass die gegenwärtige Führung in Kiew unter massivem westlichen Einfluss dazu nicht bereit ist, stellt ein Hindernis dar, aber kein unüberwindbares. Für den Großteil der Menschen in der Ukraine wäre es nämlich eine weitaus bessere Möglichkeit als die jetzige andauernde, hohe Kosten und Ängste verursachende Situation der Unsicherheit.

Will sich die deutsche Außenpolitik nicht bedingungslos zum Vasall der USA und der NATO-Führung degradieren lassen, muss sie auf den oben skizzierten Lösungsweg drängen. Das ist keine „Kapitulation vor Putin“, sondern Realpolitik im nationalen Interesse. Von der „Völkerrechtlerin“ Baerbock und ihrer kriegsgeilen Kriegsdienstverweigererpartei ist das gewiss nicht zu erwarten. Das müssen andere Kräfte in Deutschland durchsetzen.

Einstweilen gilt es unbedingt, keine deutschen Waffen nach Kiew zu liefern und alle Möglichkeiten zu nutzen, Moskau von einer militärischen Aktion abzuhalten. Und den widerwärtigen Hetzern im eigenen Land deutlich machen: Wir wollen selbstverständlich nicht für die Ukraine sterben. Ja, wir wollen für sie noch nicht einmal im Winter frieren!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.