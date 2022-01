Von PETER BARTELS | Die letzte Schallmauer ist durchbrochen. Amtlich: Weniger als eine Million Käufer! Für Erbsenzähler: 970.948. Für Rechner: 5,8 Prozent minus. Der BILD-Totengräber heißt NICHT Julian Reichelt, er heißt Kai Diekmann; Leser-Leichen pflastern seinen Weg …

Wendehals Reichelt konnte/durfte nix mehr retten. Obwohl er sich bei Corona wirklich angestrengt hat, die Glut in der BILD-Asche wenigstens zum flackernden Flämmchen zu pusten. 15 Jahre Mutti-Arschkriecherei von Kai Diekmann haben selbst einen Felsen wie BILD zur Ruine ausgehöhlt. Zumal Witwe Friedes Günstling Mathias Döpfner dem Totengräber stets den Spaten gehalten hat. Unsereiner errechnete den Durchbruch durch die letzte Mio-Schallmauer ja schon etwas länger auf PI-NEWS. Weil BILD der Auflagen-Behörde IVW zur Papier-Auflage stets unwidersprochen die Rest-Auflage der Berliner „BZ“ dazu gekrümelt, von der Netz-BILD ebenso stets (mindestens!) 500.000 Klicks als „Paper“ dazu gerührt hatte. Da sich die „neue Auflagen-Mathematik“ nirgendwo änderte, hat BILD also letztes Jahr nicht die letzte Ein-Million-Schallmauer durchbrochen, sondern die allerletzte halbe Million, in Wahrheit nur noch 470.948 Papier-Käufer/Leser. „Gestern“ bei „Rambo&Django“ waren es über fünf Millionen …

Ja, während des Corona-Parforceritts von Julian Reichelt wurde der Freie Fall etwas langsamer. BILD-Leser scherten irritiert aus dem größten Leser-Exodus der weltweiten Pressegeschichte aus, rieben sich verwundert die Augen. Die Lese- und Klick-Zahlen stiegen. Rückkehr ins gelobte Land des Gesunden Menschenverstands? Nein! Unsereiner traute Reichelts Corona-Kampf nie so recht, er ließ einfach zu viele Merkel-Leichen links liegen: Trump, Putin, Messer-„Männer“, AfD-„Schöpfung“, CDU-Vernichtung, Kernkraft-Katastrophe, Diesel-Verrat, E-Auto-Elend, EU-Eunuchen-Milliarden… Und Diekmann war stets Muttis willfähriger Leichenbitter: Leser-Leichen pflastern seinen Weg. Und Julian Reichelt, sein „Schüler“, sagte kein einziges Wort …

Exorzisten der Corona-Wahrheit

Immerhin, die mit Julian Reichelt aus der Gruft erwachten Redakteure hatten offenbar über Nacht die alte Journaille neu entdeckt: Wiederholte Fragen bis zu Widerworten … Nervensägen nervtötender Corona-Fakten … Land der lächelnden Corona-Inquisition … Exorzisten der Corona-Wahrheit … Die „Qualitäts“-Medien auf dem Mainstream verschwurbelten, verhüllten verschämt das verlogene Haupt vor dem Corona-Boulevard. Vorneweg Nena Schink (29), der klügste (und schönste) Colt seit Calamity Jane. Aber auch alte weiße Männer, wie die neu erglühte STERN-Schnuppe Hans-Ulrich Jörges (70) … Der abgelegte Schröder-Schranze Bela Anda (58) … Trappatoni-Troll Claus Struuunz … der gelernteste aller Ossis, Ralf Schuler (56). Allesamt wie Phönix aus der Journalisten-Asche gestiegen; den Schweizer Roger Köppel (56) in dieser Runde besonders zu feiern, hieße Wilhelm Tell zum Rütli tragen …

BILD tanzte nur einen Sommer lang. Der gelernte Flötenspieler der Witwe, der so gern die weibliche Scham als Kunst nicht nur an die die Wand nagelt, ließ den Vorhang fallen: Weil der gerade eben noch von eben diesem Döpfner hochgelobte Reichelt nach einer Compliance–„Verwarnung“ ein paar Monate später immer noch dieselbe Frau (!) küsste, feuerte er ihn. Hilfsbereite Souffleure: Relotius-Scherbe „Spiegel“, eine linke New Yorker Polit-Postille, und eine US-Heuschrecke (Springers Großaktionär) nölte greinend los: Reichelts Kreuzzug gegen die (mit tätiger US-Hilfe in China gezeugte) Corona-Grippe ist kontraproduktiv … Wehret den Anfängen … Trump ante portas … Präsident „Tele-Prompter“ in Gefahr … Apokalypse now für den großen Reset …

Roger Köppel? Hoffentlich irrt der Flurfunk

Und so legte der Milliardär von Witwes Gnaden seine polnische Bibel beiseite, fiel in vorauseilendem Gehorsam brav auf die katholischen Knie und hauchte „mea culpa compliance“. Noch schnell eine Handvoll Gold-Dollar für Julian, den sturen Frauen-Fan … Noch schneller ein neues BILD-Chefchen, Abteilung Netti. Alles paletti! Reichelt weg, Diekmanns buckelnde BILD wieder da. Die letzte Schussabfahrt geht weiter. Keine Spuren mehr im Schnee …

Dienstagabend will „Viertel nach Acht“ nach wochenlanger „Weihnachtspause“ wieder kommen. Ab sofort nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Morgen mit CDU-Mann Carsten Linnemann – vor allem mit Nena Schink. Mittwoch mit Sahra Wagenknecht – vor allem mit Nena Schink. Donnerstag mit Wolfgang Kubicki – vor allem mit Nena Schink. Und Roger Köppel? Er machte heute in seiner täglichen Morgen-Andacht für den Gesunden Menschenverstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf seiner WELTWOCHE DAILY eine sibyllinische Andeutung. Kladde: Kritiker werden nicht mehr eingeladen! Unsereiner hofft, dass der Flurfunk sich irrt …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.