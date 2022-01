Die am 10. Dezember im Bundestag beschlossene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe soll Mitte März 2022 in Kraft treten. Ein Berufszweig, in dem die Mitarbeiter bisher nicht einmal einer Quarantänepflicht unterlagen, sofern diese mit positiv getesteten Corona-Patienten in Kontakt kamen.

Doch dies ist vermutlich nur der Anfang – und womöglich ein Experiment im Rahmen einer bis dato unvorstellbaren Versuchsreihe, die von SPD, FDP, Grünen, CDU/CSU und Linken initiiert wurde. Ein erster Schritt in Richtung allgemeine Impflicht für einen Impfstoff mit Notfallzulassung, der laut Aussage des Virologen Hendrik Streeck „nicht gut funktioniert“.

Die Impfpflicht-Befürworter werden sich mit, gelinde gesagt, schwierigen Fragen konfrontiert sehen: Wie werden die Betroffenen reagieren? Was sind die Folgen – und können diese wie bisher als Kollateralschäden betrachtet und weiterhin durchweg ignoriert und verschwiegen werden? Wie hoch ist der Anteil der Mitarbeiter in diesem Berufszweig, der sich gezwungenermaßen ein bisher kaum erforschtes Medikament verabreichen lässt? Wird es Klagen geben und wenn ja, wie wird dahingehend entschieden? Wer kommt am Ende für Impfschäden auf? Die Antworten auf all diese Fragen werden richtungsweisend für das sein, was in Sachen Impfpflicht noch auf uns zukommt.

Doch bereits jetzt lassen sich viele Menschen im Gesundheits- und Pflegebereich nicht erpressen und haben sich bei der Bundesagentur für Arbeit ab dem 15. März als arbeitssuchend registriert.

So unter anderem auch Dr. Markus Motschmann, seit nunmehr über 22 Jahren Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde in Haldensleben (Sachsen-Anhalt). Den Post dazu veröffentlichte der Facharzt am 17. Dezember selbst via Facebook. Für viele eine Meldung mit Symbolwirkung. Für die linksgerichtete Einheitspresse natürlich wieder einmal der Anlass, eine weitere Hetzkampagne zu starten: Motschmann wird, wie jeder, der die nur noch in Nuancen unterscheidbaren Ziele der etablierten Parteien nicht gutheißt oder im Grundsatz kritisiert, in die rechte Ecke gedrängt, diskreditiert und abgestempelt.

Die Sache dürfte damit jedoch noch nicht abgeschlossen sein: Einem altgedienten Chefarzt zu kündigen, könnte in Hinsicht auf eine mögliche Abfindung, die er erhalten müsste, noch zum Kostenfaktor für die Klinik werden. Ebenso interessant ist im Anschluss auch die Frage der Höhe der Arbeitslosengeldbezüge, die Motschmann nach jahrzehntelanger Einzahlung in die entsprechenden Kassen zustehen – so wie sie jedem anderen zustehen werden, der aufgrund der Impfpflicht seinen Job verliert. Aber vielleicht haben die regierenden Parteien hierfür schon einen neuen Gesetzentwurf in der Hinterhand, der die Regierungsform „Demokratie“ in Deutschland mal wieder ganz neu definiert.

„Dr. Motschmann steht hier stellvertretend für all diejenigen im Gesundheitswesen, die sich nicht einer fehlgeleiteten Ideologie der pseudohumanistischen Ampelregierung und deren Wegbegleitern CDU/CSU und Linke unterwerfen wollen“, kommentiert Martin Reichardt, Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, die Courage des Arztes. All jene, die jetzt klar Stellung bezögen und sich trotz drohender Arbeitslosigkeit von der Regierung nicht erpressen lassen, hätten seinen größten Respekt, so der Bundestagsabgeordnete. „Sie beweisen den Mut, der den sich anbiedernden Abgeordneten rund um CDU/CDU sowie FDP fehlt.“ Getrieben von einem Machtrausch ohne „rote Linien“ stünden Olaf Scholz, SPD und Grüne für entwürdigende Zwangsmaßnahmen gegen all die, die seit Jahrzehnten mit Liebe und Herzblut alles für den Erhalt des Gesundheitswesens getan haben, so Reichardt.

In Zeiten, in denen Fachkräfte in Deutschland ohnehin Mangelware sind und in denen das Gesundheitswesen sowieso schon mit ständigem Personalmangel kämpft, beschließt die Regierung Maßnahmen, die den Missstand verschlimmern, anstatt ihn zu beheben, und die vermeintlich freie Bürger zu einer laut Expertenmeinung „nicht gut funktionierenden“ Impfung verpflichten. Inwiefern die Bundesregierung damit dem „Wohle des deutschen Volkes“ (Amtseid des Bundeskanzlers und der Bundesminister) dient, bleibt wohl das Geheimnis der politisch-medialen Eliten.