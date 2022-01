Von PETER BARTELS | Wer die internationale Ausgabe der WELTWOCHE DAILY heute versäumt hat, hat wirklich was verpasst. AfD-Wähler hin, Demokrat her: Der Schweizer Roger Köppel hat deutschen Politikern und Journalisten eine Gardinenpredigt gehalten, wie es selbst der legendäre Pater Leppich*, das „Maschinengewehr Gottes“, nicht besser gekonnt hätte…

Es geht um den heuchlerischen Zwergen-Aufstand der CDU. Die von Merkel kaputt regierte frühere Adenauer/Kohl-Partei regt sich darüber auf, dass die AfD einen CDU-Mann zum Bundespräsident-Kandidaten vorschlägt. Name: Max Otte (57), erfolgreicher Fondsmanager, Bestseller-Autor („Stoppt das Euro-Desaster“, „Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland“, etc.), Vorsitzender der „CDU–Werteunion“. Die CDU hat ein Parteiausschluss-Verfahren eingeleitet. Einen eigenen Präsidentschaftskandidaten hat sie nicht, sie will tatsächlich wieder den schlechtesten Bundespräsidenten wählen, den Deutschland seit Bobby Car-Fahrer Christian Wulff erleiden muß …

Köppel, Minute 12:45 bis 18:00 auf dem Video seiner WELTWOCHE DAILY (leicht redigiert):

„Diese Skandal-Rhetorik ist nicht gerechtfertigt. Sie zeigt mir, dass in Deutschland ein fast schon beunruhigend verklemmtes Meinungsklima Einzug gehalten hat. Ich kann verstehen, dass die AfD mit ihren Provokationen, mit ihrem drastischen Stil und auch mit ihren zum Teil heimat-tümelnden Auftritten im patriotischen, post-nationalen Gefühlshaushalt vieler Westdeutscher Stressgefühle produziert …

Aber ich werde den Eindruck eben auch nicht los, dass die Konkurrenz der AfD (PI-NEWS: CDU, SPD, FDP, GRÜNE, LINKE) … der ja die AfD Wähleranteile abgezwackt hat … dass diese Konkurrenz statt, wie es zu einer Demokratie gehören würde, sich inhaltlich mit dieser AfD auseinandersetzt und sie widerlegt, zumindest zu widerlegen versuchen würde, dass diese AfD-Konkurrenz die bequeme und billige Masche fährt, den Gegner einfach zu verteufeln und zu diffamieren. Und das geht in Deutschland immer noch am wirksamsten, wenn Sie die Nazikarte ziehen…

Schattenboxen gegen die AfD

Ich finde das total unseriös. Weil ich mich in meinem Studium, in meiner Geschichte, in meiner Biografie und all den familiären Erfahrungen sehr intensiv mit dieser (Nazi-) Zeit auseinandergesetzt habe, empfinde ich als sehr, sehr unseriös, was da läuft. Und beunruhigend für Deutschland.

Es bestätigt mir, dass der Politbetrieb des Mainstreams sich abgekoppelt hat von der Wirklichkeit. Dass man sich in Scheingefechten verliert, in moralisierenden Ritualen und einer Art Schattenboxen gegen die AfD … Und dass die Medien das einfach kritiklos mitmachen, zeigt ebenfalls, dass da offensichtlich ein Mangel an Realitätssinn vorhanden ist.

(Es ist…) völlig legitim, dass eine AfD einen CDU-Kandidaten wählt, das als Alternative anbietet zu Steinmeier. Die Chancen sind, wie ich lese, gering. Ja, gut, mag sein, aber das ist (eben) Demokratie. Erlauben Sie mir eine weitere Bemerkung: Was mich stört, was mich auch deshalb stört, weil ich ja 25 Prozent Deutscher bin [Köppel’s Vater stammt aus Ostpreußen]: Ich fühle mich da gleichermaßen angesprochen. In dieser Verunglimpfung der AfD mit der Nazikeule, in dieser Daueranprangerung, die wir da erleben, schwingt eine unglaubliche, eine ungeheuerliche Verachtung dieser 10,3 Prozent der deutschen Stimmberechtigten und Wahlberechtigten mit.

AfD-Wähler Nazis? Völlig verrückt!

Man tut so, als ob diese 10,3 Prozent tatsächlich sehenden Auges ihre Stimme einer Nazi-Partei gegeben hätten. So als ob diese 10,3 Prozent, ihre Familien und Angehörigen, Extremisten seien. Extremisten, denen man unterstellt, sich außerhalb der demokratischen Ordnung zu bewegen. Diese Verleumdung ist zutiefst undemokratisch. Das gehört sich nicht. Ich empfinde das hochgradig unstatthaft, das ist nicht korrekt, meine Damen und Herren…

Und wenn die Medien dieses Spielchen, dieses Manöver mitmachen, dann beweisen sie damit einen Mangel an demokratischem Verständnis. Und da schwingt natürlich auch eine große Ironie mit. Denn diese Medien, diese Parteien, die da jetzt so aufs himmeltraurigste diese AfD-Wähler als Nazis, als Extremisten verleumden – was ja völlig verrückt ist – diese Ironie besteht eben darin, dass sich die, die hier undemokratisch den politischen Gegner mit geschichtsblinden Gleichsetzungen verleumden, inszenieren sich gleichzeitig als die Gralshüter der Demokratie. Dabei merken sie gar nicht, dass sie mit ihrem Gebaren die Demokratie untergraben …

Nach diesem Wort-Gewitter erspart sich unsereiner den Kommentar. Nur dies: Solange offenbar kluge Köpfe wie Julian Reichelt, von Springer-Milliardär Mathias Döpfner wegen Liebe zu einer Frau (!!) gefeuerter, womöglich verhinderter BILD-Retter, sich weigern, fast sechs Millionen Wähler und ihre verzweifelte Flucht zur AfD zu akzeptieren, ist Hopfen und Malz für ihn, BILD, die Demokratie in Deutschland verloren. Zum Glück ist da noch Roger Köppel, der weiße Ritter der Demokratie…

*Der Wunderprediger Pater Leppich lockte in den 50ziger/60ziger Jahren Tausende auf die Straßen und Plätze, „erfand“ die „Telefonseelsorge“.

