Von PETER BARTELS | BILD-Vize Paul Ronzheimer flog mal wieder über das Kuckucksnest. Diesmal im Tiefflug. In einem Anfall von geistiger Raserei rotzte er Donnerstagabend im BILD-Talk VIERTEL NACH ACHT gegen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder los: Er will ihm das Konto sperren, weil er die Deutschen (dank Putin-Gas) nicht erfrieren lassen will …

Den Fall „Rotzheimer“ muss Springers Compliance-Chef Mathias Döpfner übernehmen (notfalls ein Psychiater); der neue BILD-Chef Johannes Boie (39) ist wahrscheinlich zu nett für sowas. Ronzheimers Amoklauf gegen Gesetz, Demokratie, jeden politischen Verstand, Kladde: Putin will möglicherweise in die Ukraine rein marschieren … Man sieht einen riesigen Panzer-Auflauf an der Grenze … Ich hab eine Frau getroffen dort, die macht schon Selbstverteidigung … Es ist eine Schande, wie sich Deutschland verhält …Dann mit sich überschlagender Stimme: Es ist eine Schande, wenn eine deutsche Verteidigungsministerin sagt: „Hier sind 5000 Helme … Sie ist eine Fehlbesetzung … Unabhängig davon: Sanktioniert endlich Putin und die ihn unterstützt haben … Dazu gehört auch Alt-Kanzler Schröder … Ich fordere Sanktionen gegen Schröder, er hat entscheidend dazu beigetragen, dass Putin so hoch gekommen ist …

Hans-Ulrich Jörges (70), längst geläutertes sternchen: Sanktionen gegen Schröder zu verlangen ist eine kuriose Forderung. Schröder sitzt im Aufsichtsrat von Gazprom und Rosneft (Rotzheimer quäkt dazwischen:“Mafia-Unternehmen!“). Jörges ungerührt weiter: Mit dem Gas heizen wir unsere Häuser, mit dem Benzin fahren unsere Autos … FDP- Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (69) an Rotzheimer (37): Ihre Hausfrauen-Selbstverteidigung ist so naiv, dass ich Ihnen gar nicht zugetraut hätte … Ich wehre mich dagegen zu sagen, Putin ist der Böse …Rotzheimers Flug über das Kuckucksnest wird zum Sturzflug: Er hat doch 100.000 Menschen in Syrien abgeschlachtet …Er hat Truppen in die Ukraine geschickt … Er hat im (Berliner) Tiergarten Leute umbringen lassen … Hat Herrn Nawalny vergiftet … Kubicki süffisant dazwischen: Das war er alles persönlich?!?

Hausarrest für Schröder?

Wieder Jörges: Sanktionen gegen Schröder, wie sollen die denn aussehen? … Dass er unter Hausarrest gestellt wird? … Dass man ihm das Handy abnimmt? … Dass sein Konto beschlagnahmt wird? … Dass er in Beugehaft geht, bis er sich von Putin distanziert? … Rotzheimer pomadig achselzuckend: Ja, dass man sein Konto einfriert, da bin ich dafür… Kubickis schneidende Süffisanz ist natürlich zu hoch für Ronzheimer, den warmen Käsekuchen mit Bart: Dann frieren wir jetzt das Ronzheimer-Konto auch ein, weil er dauernd in die Ukraine fährt … Wir leben in einem Rechtsstaat, Sie können doch einem Staatsbürger nicht das Konto sperren, weil er politisch eine andere Meinung hat …

Ronzi dämmert was, keift schnell: Nicht die Meinung … Nicht die Meinung …aber wenn er als Lobbyist auftritt für Putin!! Jörges, sichtbar genervt: Das tut er ja nicht … Ronzheimer schon kläglicher: Doch! Jörges: Neiiin! Lauter: Er hat seit Jahren kein Wort zu Putin gesagt, weil er einmal einen Satz – „lupenreiner Demokrat“ – gesagt hat, den er bitter bereut hat. Jetzt nickt sogar Rotzheimer, erbleicht wie ertappt unter der Schminke …

Nena Schinks Schweigen …

Der Zuschauer ahnt, warum Nena Schink, die Klügste, Hübscheste und Beste, sich in dieser Runde weitgehend in Schweigen hüllte. Dafür „kotzte“ Merkels Ziehsöhnchen Philipp Amthor (29), Absahner („Berater“), Business-Class-Flieger und offensichtlich Paule’s Liebling, wie von Corona umnebelt, so lange dümmlich bis dämlich gegen Neu-Kanzler Scholz, bis Bundestags-Vize Wolfgang Kubicki ihn mit einer schlichten Frage an die Wand nagelte: „Sind Sie für oder gegen die Impflicht, Ja oder Nein?“

Als der Kräh-Krakeeler prompt die große Flatter bekommt, den ebenso üblichen, wie verlogenen Eiertanz der grünroten CDU beginnt, wiederholt der kühle Graue aus dem Norden: „Ja oder Nein?“ Das Kräh-Kerlchen flattert und flattert und flattert…

Und wenn die Sendung nicht zu Ende wäre, würde er immer noch flattern … Rat an CDU-Neu-Chef Friedrich Merz: Bitte übernehmen Sie. Oder flattern Sie mit in den CDU-Abgrund à la Democrazia Cristiana …

Man ahnt, warum Springer „VIERTEL NACH ACHT“ von fünf auf drei Tage kappte, von 20:15 Uhr auf 23:15 Uhr in die Schlafphase der Deutschen verlegte: Die Quote lag bei BILD-TV kaum messbar bei etwas mehr als Null Prozent. Auf You Tube soll sie bei bis zu 1 Million Klicks liegen … Was sich wieder mit der erbärmlichen BILD-Papier-Auflage decken würde …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.