Von MONIKA LEISER | #IchbinStaatsfeind. Dieser Hashtag wurde zum Twitter-Trend, nachdem Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, unter den Corona-Demonstranten neue Staatsfeinde ausgemacht hatte. Diese würden die Corona-Proteste nur „als Aufhänger“ benützen (Siehe FAZ vom 15.1.22 „Corona ist nur der Aufhänger“), um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Weswegen der VS im Frühjahr 2021 im Zusammenhang mit den Corona-Protesten begonnen hat, „eine neue Szene gesondert zu beobachten: wegen verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates.“ Zur Empörung führte Haldenwangs Formulierung:

„Uns sind im Zusammenhang mit den Protesten Staatsfeinde aufgefallen, die nicht eindeutig den bisherigen Kategorien wie Rechts- oder Linksextremismus zuzuordnen sind, die keine ideologische Klammer verbindet, sondern die inzwischen eine Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten eint.“

Zwar räumt Haldenwang ein, dass dort hauptsächlich Bürger mitliefen, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, aber er ergänzt:

„Wir haben allerdings auch erleben müssen, dass aus solchen Demonstrationen heraus zum offenen Widerstand gegen den Staat aufgerufen wird. Und an dieser Stelle beginnt der Extremismus. Solche Personen ordnen wir dem neuen Beobachtungsbereich zu.“

Die Herstellung einer Verbindung (Kontaktschuld) unideologischer, unbescholtener Staatsbürger zu Rechts- und Linksextremisten führte zu dem ooben genannten Hashtag #Wir sind Staatsfeinde.

Tausende protestierten auf Twitter, warum sie denn „Staatsfeinde“ seien, etwa eine Cassandra, die ruft:

„Ich bin Staatsfeind, weil ich glaube, dass sich nicht der rechtfertigen muß, der seine Rechte und Freiheiten nutzt, sondern der, der sie einschränken will.“

Auch einige Journalisten folgten leider der Lesart des Verfassungsschutzes. Da werden Kritiker der Coronapolitik und der Impfpflicht mal schnell zu „coronaleugnenden Staatsfeinden“ erklärt, denen man auch auf der Straße entgegentreten muss. Und zwar in einer größeren Anzahl als den üblichen zehn bis 40 Gegendemonstranten am Rande großer Spaziergänge. Stefan Locke berichtet in der FAZ vom 18. Januar gar von einem größeren „Aufstand der Impfwilligen“, den er in dem Freiburger Bündnis „FreiVac“ ausmacht. Dieses Bündnis wird unter anderem von der Antifa und auch von CDU-Mitgliedern unterstützt. Hier wird seltsamerweise keine Kontaktschuld zu Linksextremisten hergestellt. Hier wird nicht zu einer Distanzierung gedrängt. Hat Haldenwang sein Problem mit dem Linksextremismus im Griff? Oder hat er kein Problem damit?

Und überhaupt: Es geht ja nicht um einen Aufstand der Impfunwilligen, dem man mit einem Aufstand der Impfwilligen beikommen muß. Was mit ein paar Impfkritikern, Corona-Leugnern, Esoterikern usw. begann, hat sich inzwischen zu einer respektablen Freiheits- und Friedensbewegung ausgewachsen. Frieden, Freiheit, keine Diktatur ist das übergreifende Motto der Spaziergänge an vielerlei Orten. Nach Recherchen der Jungen Freiheit beteiligten sich am Montag, den 17. Januar, deutschlandweit mehr als 300.000 Personen an den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Diese Mengen, die man ideologisch nicht einordnen kann, die also unberechenbar sind, machen den Herrschenden Angst. Im Politsprech heißt das: „Der Regierung bereiten die dezentralen Aktionen Sorge.“ Warum?

In einer Leserzuschrift auf Welt-Online schreibt ein rubikon:

„Die politischen Akteure glauben tatsächlich, mit Restriktionen und Verboten die zunehmende Anzahl von Protestanten in den Griff zu bekommen. Man muss einfach nur die Zügel mehr anziehen. Das funktioniert nicht, wie die Geschichte zur Genüge gezeigt hat. Selbst, wenn die Demos unterbunden werden, diese Leute, diese „Staatsfeinde“ – zumeist aus der Mitte kommend – gehen diesem Land verloren. Diesen Verlust verkraftet kein Staat. Übrigens, nehmt nicht mehr das Wort Demokratie in den Mund. So, wie das GG immer mehr abgeschafft wird, wandelt sich gleichermaßen sukzessiv unsere Staatsform.“

Inzwischen werden nun härtere Geschütze aufgefahren. So fordert die neue Innenministerin dazu auf, nicht an den Corona-Protesten teilzunehmen, denn:

Ich wiederhole meinen #Appell: Man kann seine #Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) January 19, 2022

Dass es hier nicht mehr um Impfen oder Nichtimpfen geht, dürfte spätestens seit folgender Aussage von Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), klar sein: “Wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfplicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. Die Praxen sind kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen, sondern leben vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.“

Will heißen: Bei der Einführung einer Impfpflicht geht es also um die Durchsetzung staatlicher Maßnahmen, nicht um „Freiheit durch Impfung“ wie ein Antifa-Spruch lautet. Oder wie es der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, nicht mal durch dieselbige sagt, sondern ganz unverblümt: „Freiheit heißt Impfpflicht für alle.“

Auch Frieden wird es durch eine Impfplicht nicht geben, nach dem Motto: Alle durchimpfen und Ruhe ist. Von so etwas kann nur ein Spätzle-Mao schwurbeln:

“Mit der Impfplicht müssen sich die Bürger nicht gegenseitig moralisch beharken“, so Winfried Kretschmann, und weiter: „Ich bin davon überzeugt: Das befriedet die Gesellschaft.“ (siehe Welt-Online 23.11.21 Kretschmann: Impfplicht kann Gesellschaft befrieden).

Frieden und Freiheit wird es durch eine allgemeine Impfpflicht nicht geben und kann nur gegen massive Widerstände durchgesetzt werden. Wobei wir wieder bei der Leitparole der Spaziergänger wären, die da lautet: Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Es wird also höchste Zeit, die Diskussion zu versachlichen. In der NZZ vom 21. Januar schreibt Eric Gujer von der Notwendigkeit, die Pandemie hinter sich zu lassen. Es müsse sich „wieder ein Denken durchsetzen, das nicht vom Ausnahmezustand bestimmt werde.“ Gujer stellt, wohl mit einem Seitenhieb gegen die ehemalige Frankfurter Konkurrenz, fest: „Freiheit beginnt im Kopf“.

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Sind wir Staatsfeinde? Nein! Natürlich nicht. Denn es ist tatsächlich so, wie es eine Twitter-Userin im Hashtag #IchbinStaatsfeind schreibt:

Friendly reminder @tagesschau: Die „Spaziergänge“ richten sich nicht gegen den Rechtsstaat, sondern gegen die Zerstörung desselben.#IchbinStaatsfeind — Christine Pohlmann ???? (@C_Pohlmann) January 16, 2022

Ab hier beginnt es, interessant zu werden: Wer hat wirkliches Interesse an einer Zerstörung des Rechtsstaates und benutzt „Corona nur als Aufhänger“?