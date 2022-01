Von WOLFGANG HÜBNER | Ausgerechnet im Land der vielgescholtenen „Schlafschafe“ ist mit den „Spaziergängern“ eine neue Bewegung im Wortsinne entstanden, die es so zwischen Rostock (Video oben) und Konstanz, zwischen Aachen und Görlitz noch nie gab: Weder zu rechts noch zu links, weder zu jung noch zu alt, weder zu lautstark noch zu schüchtern, weder zu anmaßend noch zu verdruckst. Sondern ganz einfach die Bewegung derer, die nicht mehr hinnehmen wollen, ihre begrenzte Lebenszeit, ihre Lebenslust, ihr Lebensbedürfnis – kurzum: ihre Lebendigkeit – lähmen und opfern zu lassen.

Sie sind dazu nicht länger bereit, weil sie nicht mehr glauben, ein längst mutierter, abgeschwächter Virus sei die tödliche Gefahr für ihre Existenz. Die viel größere Gefahr sind für sie sich immer autoritärer gebärdende, gezielt Panik und Angst verbreitende politisch Mächtige, manipulierte und kontrollierte Massenmedien, untaugliche experimentelle „Impfstoffe“ und profitgierige Pharmakonzerne samt deren Profiteuren.

Diese Bewegung der Lebendigen ist nur oberflächlich betrachtet von den „Ungeimpften“ dominiert oder erschöpft sich in dieser Minderheit in der Gesamtbevölkerung. Vielmehr sind die „Spaziergänger“, die dem herrschenden Machtkartell so viel Verdruss bereiten, nur die Speerspitze des Unbehagens und der Unzufriedenheit im Volk, das nun im uferlosen Coronageschehen endlich im Straßenprotest seinen öffentlichen Ausdruck findet.

Dieser Protest der Lebendigen ist deshalb so wirkungs- und eindrucksvoll, weil er nicht auf Großdemonstrationen in Metropolen wie im Jahr 2020 begrenzt ist, sondern an zahllosen Orten – Großstädten, Kleinstädten und Gemeinden – beharrlich immer wieder auch bei Wind und Regen stattfindet. Auf dem „Spaziergänger“-Atlas sind neuerdings Orte verzeichnet, in denen seit 50 oder noch mehr Jahren keine politische Opposition auf der Straße mehr zu sehen war.

Die Bewegung der Lebendigen ist ein friedlicher Aufstand gegen das gesellschaftliche Koma, das von dem deutschen Machtkartell mittels Virusangst der Bevölkerung verordnet wurde. Lange Zeit war diese bösartige Strategie erfolgreich. Denn das öffentliche und auch das private Leben ist ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen, seelischen und wirtschaftlichen Folgen stark eingeschränkt, derweil die Arbeitsleistung der Menschen schon deshalb weiter voll beansprucht wird, um diejenigen zu nähren und zu subventionieren, die das in ihren Machtpositionen abfordern. Insofern gab es übrigens nie einen wirklich umfassenden „Lockdown“, sondern immer nur einen „Lockdown“ für menschliche Lebendigkeit.

In Anbetracht der hohen Altersstruktur in Deutschland mit der wahlentscheidenden Gruppe der über 60-Jährigen war es viel zu lange relativ leicht möglich, dieses künstlich bewirkte gesellschaftliche Koma durchzusetzen. Doch inzwischen ist der wachere, lebensbejahendere Teil der Bevölkerung sich bewusst geworden, dass dieses Koma zum Normalzustand gemacht werden soll. Vielfältige Informationen aus den alternativen sozialen Medien tragen entscheidend zum aktiven Erwachen von immer mehr Menschen bei.

Diese Quelle der Bewegung der Lebendigen zum Schweigen zu bringen, wird nicht ohne den Übergang zur offenen Diktatur möglich sein. Es ist schon jetzt das historische Verdienst der unzähligen „Spaziergänger“ in Deutschland, mehr für die Verteidigung der Grundrechte und Demokratie getan zu haben als sämtliche Politikerreden und fadenscheinige Medienbeschwörungen zusammen.

