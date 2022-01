Eine aktuelle Studie der Uniklinik Essen zeigt auf, dass dreimal mehr Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen 2021 gezählt wurden als noch 2019. Grund dafür: die unverantwortlichen Lockdownmaßnahmen der Regierenden.

Demnach wurden von März bis Mai deutschlandweit rund 500 Kinder und Jugendliche wegen Suizidversuchen auf die Intensivstationen gebracht. Das ist drei Mal so viel wie vor Corona und vier mal mehr als im ersten Lockdown.

Im ersten Lockdown habe man laut dem für die Studie verantwortlichen Professor Dr. Christian Dohna-Schwake noch Hoffnung auf schnelle Besserung der Lage gehabt. Der zweite Lockdown habe sich dagegen gezogen wie Kaugummi, für weniger Zuversicht unter Kindern und Jugendlichen gesorgt und so auch zu den vielen Suizidversuchen.

Der stellvertretende Bundessprecher der Alternative für Deutschland, Stephan Brandner, sieht die Altparteien in der Pflicht: „Schulschließungen, Einsamkeit und Angstmacherei haben unsere Kinder nachhaltig krank gemacht. Die Auswirkungen dieser fehlgeleiteten Politik wird man noch in vielen Jahren zu spüren bekommen.“

Indes diskutiert die neue Ampel-Regierung über neue Kontaktbeschränkungen. Selbst Schulschließungen sind kein Tabu mehr. Dagegen bezeichnet Professor Dr. Christian Dohna-Schwake das Offenhalten der Schulen so lange wie möglich als „das A und O“ der präventiven Maßnahmen. Vorerst sollen die Schulen auch geöffnet bleiben, hatten die Kultusminister der Länder am Donnerstag auf ihrer Konferenz entschieden. Vorerst…

Brandner dazu: „Derartige Überlegungen entbehren nicht nur jeder wissenschaftlichen Grundlage, sie sind auch unverantwortlich. In der letzten Dezemberwoche wurden deutschlandweit lediglich 15 Kinder wegen Corona in einem Krankenhaus behandelt. Das kann nicht der Grund sein, sämtliche Kinder zu isolieren, ihre Bildungschancen zu verbauen, sie in eine Depression zu schicken und ihren Freitod in Kauf zu nehmen. Ich fordere die Regierenden auf, endlich, nach zwei Jahren, vernünftige politische Entscheidungen zu treffen, anstatt Angst- und Panikmache zu betreiben.“