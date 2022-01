Von WOLFGANG HÜBNER | Nur gut, dass das Reich von Scholz und Habeck so mächtige Verbündete im Kampf gegen die sich frech in der EU breit machende Atomkraft-Mafia hat: Denn Österreich und Luxemburg stehen treu zur deutschen Energiewende-Weltmacht im Herzen Europas. Die beiden Großmächte im Süden und im Westen unserer Windkraftrepublik wollen tapfer angehen gegen die EU-Pläne, Atomstrom und Erdgas ein Nachhaltigkeitssiegel zuzuerkennen. Nur in der neuen Bundesregierung, die irgendwie schon so alt aussieht, weiß man/frau/divers noch nicht so richtig, wie es gleichzeitig gelingen soll, Macron und seinen atomsüchtigen Anhang gleichermaßen zu Diensten zu sein wie der sensiblen grünen Kernidentität samt Greta-Jugend aus Hamburger und Münchner Villenvierteln.

Deshalb wartet nun eine gewaltige Aufgabe auf den Kanzler, der sich laut seiner beeindruckenden Neujahrsrede allerdings gerne so viel intensiver mit dem Impfen beschäftigen würde. Doch ausgerechnet die von Grünen und Sozialdemokraten abgöttisch geliebte EU-Kommission hat nun ein Schreiben an die Mitgliedsstaaten verschickt, das die deutsche Energiepolitik nicht nur bloßstellt, sondern auch völlig zu isolieren droht – natürlich mit rühmlicher Ausnahme der mit uns verbündeten Großmächte Österreich und Luxemburg. Da werden Scholz und Habeck schon nächste Woche eine rettende Formel finden müssen, um einerseits den charmanten Freund in Paris nicht zu verärgern, andererseits eine Erstürmung des Kanzleramts durch die FFF-Heerscharen um Kommandantin Luisa Neubauer zu verhindern.

Aber keine Sorge: Es war ein geniales Manöver, einen gelernten Philosophen und Kinderbuchautor zum Klimaminister zu machen. Denn wenn es einer schafft, die Brüsseler Provokation schön zu reden, ja dialektisch sogar zum Erfolg grüner Politik zu erklären, dann ist das Robert Habeck. Und wenn dann noch Annalena losgeschickt wird, um Uschi Stahlfrisur zu feministischer Solidarität zu ermahnen – dann wollen wir mal sehen, ob die EU ihren teutonischen Hauptfinanzier tatsächlich so blamieren möchte.

Geht all das jedoch schief, macht es eigentlich auch nichts: Dann lassen wir uns halt von Franzosen, Polen und Tschechen demnächst von Brüssel geadelten nachhaltigen Atomstrom liefern, um hunderttausende Windräder in deutschen Landen mal so richtig zum Rotieren zu bringen. Und dann schaut staunend die ganze Welt nach Deutschland: Welch ein Sturm, welch ein Volk!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.