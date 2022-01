Am letzten Tag des Jahres 2021 stellte die ZEIT ihren Lesern drei Personen näher vor, ohne auf die in der Wochenzeitung sonst immer geforderte Ausgewogenheit („Vielfalt“) zu achten: Drei Männer, drei weiße, deutsche Männer. Keine Frau, kein Ausländer, kein Moslem, vermutlich auch kein Schwarzer unter den Dreien. Wie geht das?

Es waren Straftäter, die dort zu Wort kamen, mit Briefen, in denen sie ihre Befindlichkeit im Gefängnis mitteilen sollten, wie die ZEIT schreibt:

ZEIT ONLINE wollte von Inhaftierten wissen, was sie in diesem Jahr beschäftigt hat. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, den Menschen außerhalb der Mauern etwas von ihrem Leben zu erzählen und – wenn gewünscht – eine Botschaft zu senden.

Logisch, dass da kein Schwarzer, Moslem oder Schwuler zu Wort kommen sollte. Das sind ja die Edlen. Also biodeutsche Männer. Und das haben sie mitzuteilen (Auszüge):

Anonym, gelernter Kaufmann (Haftgrund: Mord):

Durch eine vom Gutachter bescheinigte Depression wurde nicht eine lebenslange Haft, sondern eine Zeitstrafe verhängt. Was mich dieses Jahr am meisten beschäftigt hat, war die Aufarbeitung meiner Tat. Wie kam es dazu? Wie konnte ich ein solches schweres Verbrechen begehen? Leider kann ich das Warum immer noch nicht nachvollziehen. Das wird mich auch weiterhin beschäftigen. […]

Ich muss sagen, die Zeit geht schneller rum als gedacht. Meine Zeit ist aber auch gut ausgefüllt. Mit Briefe schreiben, viel lesen, Yoga, um fit zu bleiben. Was mir hier fehlt und für mich die größte Einschränkung bedeutet, ist der freie Zugang zur Natur bzw. in einen Garten zu gehen und zu werkeln.

Der Naturliebhaber hat auch eine Botschaft parat, so wie es die ZEIT gerne wollte. Die Leser sollen sich nicht über die Corona-Regeln aufregen, sondern sie geduldig ertragen. Erste Moral des ersten Häftlings:

Ihr da draußen könnt froh sein für die Möglichkeiten, die ihr trotz Corona noch habt. Der Mensch kann mit sehr wenig zurechtkommen, auch wenn es am Anfang vielleicht schwerfällt. Mit oder ohne Corona, innerhalb oder außerhalb der JVA: zufrieden sein – mehr braucht es nicht!

Andre L. (Haftgrund: Betrug):

Mein Antrieb war der, dass die circa 64.000 Gefangenen in Deutschland eigentlich keine Lobby haben und irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen. Seien wir doch mal ehrlich: Wen da draußen interessiert es schon, wie es den Männern und Frauen hinter Gittern tatsächlich geht? […]

Ich versuche jeden Tag, so gut wie es nur geht, möglichst schnell rum zu bekommen. Die „schönste“ Zeit im Gefängnis ist für mich die Zeit, in der ich alleine in meiner Zelle eingesperrt bin. Dann habe ich für mich die Ruhe, um nachzudenken und um mich mit meinen Taten, meinem Leben, meiner Zukunft und dem täglichen Knastalltag auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, dass ich jeden Abend mit meiner besten Freundin Kerstin telefoniere und auf diesem Wege ein bisschen am Leben draußen teilnehme.

Auch Häftling zwei hat eine Botschaft an die Leser: Wenn man sich impfen lässt, nimmt das Leben wieder normale Züge an. Zweite Moral des zweiten Häftlings:

Vor der Pandemie hatte ich einmal die Woche Besuch von Kerstin, darauf haben wir nach der coronabedingten Änderung verzichtet. Mittlerweile sind wir beide geimpft und somit konnte sie mich vor Kurzem, nach eineinhalb Jahren zum ersten Mal wieder besuchen. Die Einschränkungen gegenüber dem Besuch vor Corona waren minimal.

Timo H. (Haftgrund: Körperverletzung mit Todesfolge):

Ich kenne Isolation, Verzweiflung, Einsamkeit, Depression nur zu gut. Ich bin nun über fünf Jahre inhaftiert. Davor war mein Leben oft kein einfaches (was wohl recht untertrieben ist). Und es ist schwer zu sagen, ob ich nun Opfer oder Täter meines eigenen Schicksals bin.

Eines steht aber fest: Ich war richtig am Ende. Und heute bin ich aktiv, zuversichtlich, dankbar und – auch wenn es vielleicht fast unverschämt oder paradox erscheint – glücklich. Meine Liebsten sind gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, eine Gitarre auf meiner Zelle, Wärme im Herzen, Freiheit in meinen Gedanken. Und ich blicke mit einem Lächeln nach vorn.

Häftling drei spricht in seiner Botschaft die Pandemie nur am Rande an. Sein Thema ist der in unserer Demokratie immer gängiger werdende Appell, in einer Art „Volksgemeinschaft“ („Wir lassen uns nicht spalten“) auf jede Form von Dissens und argumentativer Auseinandersetzung zu verzichten. Das Ganze verrührt der Körperverletzer mit Todesfolge mit sentimentalem Quatsch, bei dem er auch das Gendern nicht vergisst:

Manchmal brauchen die Menschen um uns unsere solidarischen Hände. Manchmal reicht sogar ein aufrichtiges Lächeln, das die Welt bedeuten kann. Wir sollten uns nur nicht voneinander entfernen. Sondern zusammenrücken und uns selbst und die anderen im Blick behalten und uns nicht abwenden. Jede*r hat Glück, Freude verdient. Und wenn jede*r auch einmal hilft, ist uns allen geholfen.

Die Getöteten und ihre Angehörigen danken für diese trost- und lehrreichen Worte zu Pandemie und neuer, solidarischer Volksgemeinschaft, die sie durch das neue Jahr begleiten sollen.