Am Sonntag um 18 Uhr ist der Corona-Maßnahmenkritiker der ersten Stunde in Deutschland, Dr. Bodo Schiffmann, zu Gast in der Sendung des Berliner Streamers „Digitaler Chronist“. Nach Durchsuchungen seiner HNO-Praxis in Sinsheim und Morddrohungen gegen seine Person zog der 54-jährige Mediziner mit seiner Familie im Februar 2021 nach Tansania, von wo aus er seine Aufklärungsarbeit mit regelmäßigen Video-Statements auf seinem Telegramkanal „Alles außer Mainstream“ mit knapp 170.000 Abonnenten fortsetzt.