Von KEWIL | Russland sollte wegen des aktuellen militärischen Konflikts in der Ukraine am Freitag vom UN-Sicherheitsrat in einer Resolution gerüffelt werden. Dies scheiterte, denn Russland hat als ständiges Mitglied natürlich ein Veto eingelegt und hat derzeit sogar den Vorsitz des UN-Sicherheitsrats inne. Insoweit also nicht überraschend.

Was aber die gleichgeschalteten deutschen Medien lieber auch übergehen, ist Chinas Stimmenthaltung. Dabei hat der chinesische Botschafter durchaus die Ausdehnung und Provokationen durch die NATO in der UN angesprochen.

Und mit keinem Wort in der deutschen Presse wurde bislang erwähnt, dass neben den ölreichen Vereinigten Arabischen Emiraten auch Indien sich der Stimme enthalten hat. Immerhin ebenfalls ein Milliardenvolk, das man mit wenigstens einer Zeile zitieren könnte.

Indiens Nähe zu Russland schon zu Zeiten der Sowjetunion ist bekannt, und auch Pakistan verhält sich eher freundlich zu Russland. Beide verfeindete Staaten hoffen nämlich auf die Hilfe des Kremls im Streitfall Kaschmir.

Und dazu kommt die überwältigende Tatsache, dass neben China auch Indien und Pakistan Atommächte sind. Es ist eine unglaubliche Sauerei unserer Medien, diese Tatsachen einfach unter den Tisch zu kehren, während man gleichzeitig das hysterische Geschrei der ukrainischen Botschafter in New York und Berlin auf jeder Seite nach vorne stellt.

Ein durchgeknallter Fußballclub wie der FC Bayern München lässt jetzt sein Stadion in München mit der ukrainischen Flagge bestrahlen, Berlin das Brandenburger Tor sowieso, und der russische Stardirigent Valery Gergiev muss sich sofort von Putin distanzieren, sonst wird er vom Münchner OB Reiter, einem waschechten SPD-Vollhonk, übermorgen gefeuert – solche Nachrichten sind hierzulande der geile Renner. Was die Atomstaaten dieser Welt denken und machen, interessiert unsere Medien und Politik hingegen nicht.

Jetzt halluzinieren sie über den Zugriff auf Putins Konten und den Ausschluss Russlands aus SWIFT. Nach allem, was man hört, hat aber Putin bei westlichen Banken nur irgendwo zehn Cent vergessen, und das Kaputtmachen des internationalen Zahlungssystems SWIFT könnte uns mehr treffen als die Russen. John Bolton, der ewige amerikanische Scharfmacher, vermutet nämlich, dass Russland sein Geld jetzt durch SWIFT in China leiten wird und dass die Chinesen Moskau helfen werden, diesen Boykott zu umgehen.

Wie war das eben noch bei den Olympischen Winterspielen in Peking? Alle unsere weisen westlichen Führer und Führer*Innen, inklusive der grüne Kobold Baerbock, haben die Chinesen schroff boykottiert. Putin war dort bei Xi und vor Ort.