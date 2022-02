Immer wieder kommt es auf Corona-Demonstrationen zu Gewalt, meist ausgehend von der Polizei. Dass noch niemand ernsthaft zu Schaden kam, grenzt nach Ansicht von Beobachtern an ein Wunder. Tatsächlich gab es zwei Todesfälle am Rande von Protesten, jedoch nicht aufgrund von Übergriffen. Seit einer Woche trauern Angehörige und Freunde in Brandenburg um einen Aktivisten. Nun erhebt ein Augenzeuge schwere Vorwürfe. Was er sagt, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 1. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind die Themen:

Tod eines Corona-Spaziergängers – Sah die Polizei einfach zu?

Kurzarbeiter abkassiert – So greift der Staat den Lockdown-Opfern in die Tasche

Krach um das RKI – Muss Lothar Wieler jetzt gehen?

Kuschen heißt verhandeln – Amerikas neue Forderungen in der Ukraine-Krise

Das Letzte – Lavieren bei der Union: Kommt die Impfpflicht nur ein bisschen