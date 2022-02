Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Trotz Allahu-Akbar-Rufen und Dschihad-Bekenntnissen werden Gewalttaten von radikalen Moslems immer wieder von der Strafjustiz ausschließlich als psychische Störung verortet, die Täter als vermeintlich „schuldunfähig“ erklärt und in die Psychiatrie verfrachtet. Beispiele gibt es zuhauf.

Das gerade ergangene Urteil im Auto-Dschihad-Prozess von Berlin ist besonders auffällig. Der 30-jährige irakischer Moslem Sarmad A. hatte am 19.4.2020 auf der Berliner Stadtautobahn A 100 regelrecht Jagd auf andere Auto- und Motorradfahrer gemacht (PI-NEWS berichtete). Kurz zuvor postete er quasi als Ankündigung seiner Tat ein Foto von sich mit islamischer Gebetskappe und seinem Tatfahrzeug auf Facebook. Als er nach seinen diversen Rammungen aus seinem beschädigten Fahrzeug ausstieg, stellte er eine Kiste aufs Autodach und rief „Allahu Akbar“, keiner solle näherkommen, sonst würden alle sterben.

Prozessbeginn war ein Jahr später im April 2021. Wie rbb dokumentierte, ging die Generalstaatsanwaltschaft von „wahnhaft religiösen und islamistisch geprägten Motiven“ aus. Seine zufällig ausgewählten Opfer auf der Autobahn hätten „stellvertretend für sogenannte Ungläubige“ sterben sollen. Als Ungläubige habe A. unter anderem „Christen, Juden, Homosexuelle und korrumpierte Muslime“ angesehen.

Im kürzlich ergangenen Urteil ist aber kein Wort mehr davon. Die vorsitzende Richterin sprach nur noch von einem „krankhaften Wahn“, eine islamistische Motivation sei „nicht festgestellt“ worden. In dem Wahn des Mannes seien allerdings „religiöse und islamistische Elemente enthalten“. Weil der 31-Jährige nicht bereit sei, Medikamente zu nehmen, sei jederzeit zu erwarten, dass er „erneut akut psychotisch wird“. Jetzt „muss“ der als „schuldunfähig“ erklärte irakische Moslem in die Psychiatrie.

Dieser unerträglichen Justiz-Farce setzt noch die Krone auf, dass das Gericht zudem eine „fünfjährige Führerscheinsperre“ verhängte. Wie auch der Islam-Experte Irfan Peci im BPE-Studio-Gespräch (Video oben) ironisch anmerkte, werde das den Moslem „ganz sicher“ davon abhalten, künftig mit einem Auto auf Menschenjagd zu gehen. Weil ein strenggläubiger radikaler Moslem sich ja schließlich auch so an die Gesetze und Vorschriften von „Ungläubigen“ hält.

Ein weiterer aktueller Vorfall ist der heimtückische Messer-Angriff eines 24-Jährigen Syrers in Stralsund, der unvermittelt von hinten auf einen völlig ahnungslosen 29-jährigen Deutschen mit einem Messer einstach. Nur, weil ein vorbeilaufender 45-jähriger Jogger laut schrie, konnte die Tötung vermutlich verhindert werden. Der syrische Moslem lief davon, griff aber kurz darauf eine 53-Jährige mit dem Messer an. Diese hatte zufällig eine Heckenschere in ihrer Tasche, holte sie heraus, drohte damit und schrie laut. Der Syrer verschwand.

Auch dieser Moslem wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Ein solcher Gewalt-Anschlag darf natürlich nichts mit dem Islam zu tun haben. Der syrische „Rechtgläubige“ gab an, „Dämonen“ in den Opfern gesehen zu haben. Irfan Peci weiß als Ex-Moslem natürlich bestens über die Inhalte seiner früheren Religion Bescheid und klärt im BPE-Gespräch auf, dass Dämonen ein fester Berstandteil des Islams sind. Die sogenannten „Dschinn“-Wesen leben nach islamischer Vorstellung mitten unter uns, können dämonisch werden und auch von Menschen Besitz ergreifen. Dieses Szenario spukte ganz offensichtlich in dem Kopf des syrischen Moslems herum. Damit ist er aber kein Fall für die Psychatrie, sondern eher für eine Ent-Islamifizierung in Bezug auf die fundamentalen Bestandteile dieser Polit-Religion.

Drittes Beispiel ist der somalische Moslem Abdirahman Jibril A., der am 25. Mai des vergangenen Jahres nach dem Freitagsgebet in Würzburg mit einem Messer hauptsächlich auf Frauen einstach, drei dabei tötete, neun verletzte, fünf davon schwer. Dabei schrie er „Allahu Akbar“ und nannte später im Krankenhaus die Attacke seinen Beitrag zum Dschihad. Seiner Mutter hatte er zuvor eine Nachricht geschickt, dass er bald als Märtyrer im Paradies sei. In seiner Unterkunft gefundene Unterlagen wurden von „Islamwissenschaftlern“ untersucht.

Schnell lief aber die Vertuschungsmaschinerie an. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte einen Tag nach dem Anschlag von einem „Amoklauf“, der sich „gegen jede Religion“ richte. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt versicherte in einem Offenen Brief an die Bürger seine Stadt eilfertig, dass diese Tat „nicht auf Religionen“ zurückzuführen sei.

Dem somalischen Moslem stellte man den hochkarätigen Rechtsanwalt Hans-Jochen Schrepfer an die Seite, der als der wohl beste Strafverteidiger Würzburgs gilt. Er ist seit 2009 auch im Auftrag des bayerischen Justizministeriums als Referendar-Ausbilder tätig. Schnell versicherte er, dass nichts auf eine „radikale Gesinnung“ oder „gar ein islamistisches Motiv“ des Beschuldigten hindeute. Auch das psychiatrische Gutachten passt in diesem Sinne, so dass der Somalier seit Monaten in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist und in dem anstehenden Gerichtsverfahren als schuldunfähig erklärt werden dürfte. Damit hat die Tat offiziell nichts mehr mit dem Islam zu tun – ganz im Sinne der regierenden Politiker.

Viertes Beispiel ist die Messerstecherei eines 27-jährigen syrischen Moslems, der im ICE bei Neumarkt vier Männer schwer verletzte. Irfan Peci hatte diesen Vorfall genau beobachtet. Wie er im Video berichtet, habe bereits zwei Stunden nach der Tat ein psychologisches Gutachten vorgelegen, dass der Täter an „paranoider Schizophrenie“ leide und daher schuldunfähig sei.

Dies erweckt den Eindruck, dass diese Gutachten bereits vorgefertigt in der Schublade liegen, so dass nur noch Tatort, Tatzeit und Täter eingetragen werden müssen. Hauptsache, die Bevölkerung kommt nicht auf den Gedanken, dass es insbesondere mit dem Politischen Islam ein gravierendes Problem gibt und die Bedrohungslage im Land stark zunimmt.

Der Journalist Gunnar Schupelius hinterfragt in der Berliner Zeitung ebenfalls diese sich häufenden einseitigen Gerichtsurteile, die allesamt das radikal-islamische Motiv der Täter ausblenden.

In den hier beschriebenen vier Fällen und in den meisten anderen einschlägig bekannten Gewalt-Anschlägen handelt es sich mindestens um eine Mischung von radikal-islamischer Gesinnung plus psychische Störung. Dies muss künftig vor Gericht berücksichtigt werden, sonst wird man der Ursache für das Massen-Phämomen „Messerattacken auf unbeteiligte Bürger“ niemals auf die Spur kommen. Und demzufolge auch das Problem niemals lösen können.

Irfan Peci stellt in dem BPE-Gespräch auch völlig berechtigt die Frage, warum eigentlich die vielen deutschen Bürger, die unter psychischen Problemen leiden, nicht messerstechend durch die Gegend laufen und unbeteiligte Menschen attackieren.

