Der Countdown für den Impfstreik hat begonnen. Hier erfahren Sie alles, was Sie als Teilnehmer und Unterstützer des 5-Minuten-Streiks am 28. Februar (16 Uhr) wissen müssen!

Wo bekomme ich die aktuellen Infos zur Streikvorbereitung?

Am besten den Telegram-Kanal t.me/impfstreik abonnieren und zusätzlich noch, falls Telegram unseren Kanal löscht, den Newsletter abonnieren und sich dazu auf impf-streik.de registrieren. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie an kontakt@impf-streik.de.

Wie kann ich den Flyer zum 5-Minuten-Streik am 28.2. downloaden und bestellen?

Sie finden den Flyer auf impf-streik.de (oben die Unterseite zum 5-Minuten-Streik anklicken, dort ganz runter scrollen). Weiteres Material (Aufkleber, Plakate etc.) findet man hier.

Der 5-Minuten-Streik ist am 28. Februar um 16 Uhr. Was machen diejenigen, die daran teilnehmen wollen, um 16 Uhr überhaupt?

Kurz gesagt: Sie machen sich sichtbar! Am einfachsten: Stellen Sie sich ans Fenster Ihrer Einrichtung und trinken Sie eine Tasse Kaffee, rauchen Sie eine Zigarette oder winken Sie hinaus. Einfache Steigerungsforn: Sie kreuzen die Arme über der Brust und ballen dabei die Fäuste – das Körpersymbol für den Streik! Falls möglich: Halten Sie ein selbstgebasteltes Schild hoch: „Heute protestieren/streiken wir gegen die Impfpflicht!“ Falls möglich: Vor die Eingangstür ins Freie stellen. – Wichtig: Sprechen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen ab! Wenn mehrere mitmachen, macht das mehr Spaß und hat mehr Aufmerksamkeit. Selfie nicht vergessen: Fotos und Vids gleich noch am 28.2. schicken an: kontakt@impf-streik.de.

Ist der 5-Minuten-Streik strafbar?

Nein. Es ist eine symbolische Aktion. Keiner kann Ihnen verbieten, mal fünf Minuten Pause zu machen.

Wie soll ich streiken, wenn ich zu Streikbeginn um 16 Uhr einen Patienten behandeln muss oder im OP bin?

Patientensicherheit geht vor! Dann verschieben Sie die Protestaktion auf eine Uhrzeit, wo es besser klappt. Sprechen Sie das mit den Mitstreikenden ab.

Wie kann ich am 28.2. am 5-Minuten-Streik um 16 Uhr teilnehmen, wenn ich an diesem Tag gar nicht arbeite oder meine Schicht schon vorbei ist?

Das ist umso leichter! Sie stellen sich vor den Eingang Ihrer Einrichtung, eventuell auch schon vor 16 Uhr, und halten ein selbstgebasteltes Schild hoch: „Heute protestieren/streiken wir gegen die Impfpflicht!“ Oder: „Ab 15.3. sind Ungeimpfte vom Berufsverbot bedroht!“ Plakate gegen die Impfpflicht kann man auch hier bestellen, wenn man nicht selbst basteln will.

Ich bin Hausmeister, Techniker oder Handwerker in einer Pflegeeinrichtung. Die Impfpflicht betrifft mich gar nicht, warum sollte ich streiken?

Doch. Die Impfpflicht betrifft nicht nur das medizinische Personal, sondern ist einrichtungsbezogen und zwingt alle, die dort beschäftigt sind, auch das nicht-medizinische Personal, ab 15. März an die Spritze! Deswegen können und müssen auch Sie streiken – im eigenen Interesse!

Ich arbeite nicht in Klinik, Heim, Reha Arztpraxis. Was interessiert mich die Impfpflicht oder der Impfstreik im Gesundheitswesen?

Wenn die Impfpflicht im Gesundheitswesen ab 15. März durchgesetzt wird, folgt die allgemeine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird schon im März von Scholz, Baerbock und Lauterbach in den Bundestag eingebracht! Deswegen: Seien Sie solidarisch mit den Streikenden im Gesundheitswesen, kommen Sie am 28. Februar gegen 16 Uhr vor die größte Einrichtung des Gesundheitswesens in Ihrer Kommune und spazieren Sie herum. Bringen Sie noch andere Montagsspaziergänger mit! Winken Sie dem Pflegepersonal zu, das sich um 16 Uhr an den Fenstern zeigt. Wenn Sie sich trauen, halten Sie ein selbstgebasteltes Schild hoch: „Heute protestieren/streiken wir gegen die Impfpflicht!“ Oder: „Ab 15.3. sind Ungeimpfte vom Berufsverbot bedroht!“. Plakate gegen die Impfpflicht kann man auch hier bestellen, wenn man nicht selbst basteln will.

Warum nur fünf Minuten streiken? Das bringt doch nichts! Um die Impfpflicht zu verhindern, müssen wir einen großen Streik machen, am besten einen Generalstreik!

Manche scheinen von der Vorstellung auszugehen, unsere Impfstreik-Initiative sei so etwas wie der DGB oder die IG Metall mit ihren zig Millionen Mitgliedern. Wenn die Zentrale dieser Gewerkschaft zum Streik ruft, klappt das meistens – es sind Apparate mit viel Geld und Zehntausenden von hauptamtlichen Funktionären.

Unsere Impfstreik-Initiative hat etwa 24.000 Impfstreik-Bereitschaftserklärungen gesammelt. Der 5-Minuten-Streik dient dazu, überhaupt erstmal diese recht geringe Zahl Menschen in Bewegung zu setzen. Es ist ein Test, auch in unsere Organisationsfähigkeit. Niemandem ist gedient, jetzt großmäulig einen Generalstreik zu verkünden und sich dann zu blamieren, wenn er nicht klappt. Wir brauchen niedrigschwellige Aktionsformen, damit sich die Leute trauen.

Deshalb: Machen wir gemeinsam den 5-Minuten-Streik am 28. Februar zu einem Erfolg! Danach können wir einen Schritt weitergehen.