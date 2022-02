Von DIETMAR FRIEDHOFF | Seit der Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine hangelt sich die Kriegstreiberei in den Mainstreammedien von einem Höhepunkt zum nächsten. Ein eindrucksvolles Beispiel für unzulässige Vereinfachung und Einseitigkeit liefert jetzt die BILD-Zeitung mit einem Kommentar ihres Redaktionschefs Johannes Boie.

Boie behauptet: „Putin ist jetzt unser Feind!“

UNSER Feind? Wieso UNSER Feind? Wer sind denn WIR, Herr Boie? Sprechen Sie für die Deutschen und Europäer, die im Falle eines russisch-amerikanischen Großkonfliktes zu Staub zermalmt werden? Oder für die Kriegstreiber des Westens, die mit Kriegsangst und Konflikten ihr Geld verdienen?

Ich will die russische Politik nicht in Schutz nehmen: Putin zockt – genau wie Joe Biden. Machtpolitiker wie sie verzocken die Welt an einem Spieltisch, an dem über die Schicksale von Völkern und ganzen Kontinenten entschieden wird. Aber warum sollten wir Deutschen uns an diesem Spiel beteiligen wollen?

Boie weiter: „Krieg! Invasion! Es ist eine historische Lage in der jüngeren Geschichte Europas. Russland rückt mit Waffengewalt in ein anderes Land ein, um es zu erobern.“

Nun mal langsam, Herr Boie. Das kann man ja auch ganz anders sehen: Die Russen sprechen von einer „Friedensmission“, und zwar deswegen, weil sie den nach ihrer Darstellung an Leib und Leben bedrohten ethnischen Russen in der Ostukraine zur Hilfe kommen. Ob die Vorwürfe Putins an die ukrainische Regierung, einen „Genozid“ an diesen Russen zu betreiben oder vorzubereiten, zutreffen, können wir von hier aus nicht beurteilen, weil wir keine objektiven Quellen haben – auch Sie nicht.

„Seit Jahren greift Russland die Länder im Westen an. Mit Hackerangriffen. Mit Lügen und Propaganda, z.B. auf dem Zersetzungs-Sender Russia Today.“

Die angebliche Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Wahlkampf zugunsten Donald Trumps hat sich gerade als linksliberale, von den Democrats verbreitete Verschwörungstheorie herausgestellt (siehe Mueller-Report). Und wenn „Russia Today“ ein Zersetzungs-Sender ist, was sind dann eigentlich ARD und ZDF oder die Deutsche Welle?

„Putin will seine Einflusssphäre Richtung Europa vergrößern. Mit Waffengewalt, mit Krieg!“

Mit welchen Mitteln haben denn die US-Amerikaner ihre Einflusssphäre im Nahen und Mittleren Osten vergrößert bzw. vergrößern wollen, Herr Boie? Und kann es ein russischer Präsident wirklich zulassen, dass die NATO im Zuge ihrer Osterweiterung unmittelbar an Russlands Grenze vorstößt? Wie würde denn ein US-amerikanischer Präsident reagieren, wenn ein russisch geführtes Militärbündnis auf einmal in Mexiko oder Kanada stünde? Sehen Sie, Herr Boie, es ist die immer gleiche Heuchelei und Doppelmoral des Westens – auch der EU übrigens, wenn Sie an die Westsahara oder den Kosovo denken.

„Das macht auch unser Leben in Deutschland unsicherer. In Putins neuer Welt können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass Grenzen sicher sind, dass Frieden herrscht.“



Die Hoffnung, dass Grenzen sicher sind, haben wir schon 2015 begraben müssen. Und wer Frieden will, sollte nicht mit dem Säbel rasseln – erst recht nicht, wenn er ohne Unterhosen dasteht, so wie das verteidigungsunfähige und -unwillige Deutschland!

Dann fordert Boie auch noch eine „neue Ostpolitik“ (Willy Brandt würde sich im Grab umdrehen) und eine „komplett neue Verteidigungspolitik“:

„Waffen, Technik, Soldaten! Niemand spricht es gerne aus. Aber ohne funktionierende Armee kann Deutschland Aggressoren wie Putin und künftig wohl auch Präsident Xi (China) nichts entgegensetzen.“

Um das überhaupt zu ermöglichen, müssten sich die Deutschen nicht nur militärisch, sondern auch ideell in der gleichen Weise erneuern wie die Russen nach 1990.

Doch ist es das, was Boie und andere Transatlantiker wollen? Natürlich nicht: Sie wollen ein Deutschland, das die geopolitischen Zielsetzungen der Amerikaner als willfähriges Helferlein unterstützt, ohne sich je zu fragen, ob es auch eigene Interessen verfolgen darf. Und darum streuen sie der deutschen Öffentlichkeit Sand in die Augen, täuschen über unsere militärische und politische Ohnmacht hinweg und malen Feindbilder an die Wand, die ihnen von der US-amerikanischen Politik und Rüstungsindustrie eingeflüstert werden.

Und darum sage ich: Die Kriegstreiber sind jetzt unsere Feinde!

Dietmar Friedhoff, geboren 1966 in Hagen (Westfalen), verheiratet, drei Kinder. Seit 2017 sitzt Friedhoff für die AfD im Deutschen Bundestag und ist u.a. deren afrikapolitischer Sprecher. 2021 veröffentlichte er im GHV-Verlag das Buch Denken wir Afrika. Es enthält nicht nur eine Abrechnung mit 60 Jahren fehlgeleiteter deutscher und westlicher Entwicklungshilfepolitik, sondern auch eine konservative Grundsatzstrategie zur Selbstentwicklung unseres Nachbarkontinents.