Von MANFRED ROUHS | Die konservative Zeitung „Epoch Times“ hat in Florida ein Interview mit Donald Trump geführt. Der bereitet sich darauf vor, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Sein größtes Hindernis auf dem Weg zurück an die Macht sind die US-amerikanischen Massenmedien, über die er sagt:

„Wir haben keine freie und faire Presse mehr. Die Presse ist zu einem Feind des Volkes geworden. Es ist sehr schwierig, eine Botschaft zu verbreiten. Gerade sind sie dabei OAN (‚One America News‘) zu schließen. Deshalb ist das, was die ‚Epoch Times‘ tut, so wichtig.“

Vieles von dem, was Trump sagt, kommt uns Deutschen bekannt vor. So auch seine Kritik an einer US-Politik, die der Sicherheit der amerikanischen Bürger eine niedrige Priorität einräumt:

„Man muss sich wirklich fragen, warum die Regierung ein schwaches Militär, hohe Zinssätze und höhere Steuern befürwortet – und warum sie kein Grenzregime haben will. Warum will sie keinen Wählerausweis, aber ‚sanctuary cities‘ [Zufluchtsstädte], die sich um Kriminelle kümmern? Warum will sie unserer Polizei die Mittel kürzen? Will sie keine Polizei? Und warum? Das kann doch nicht gut sein. Entweder sind sie dumm, was ich nicht glaube, oder sie hassen unser Land. Wenn man sich die Verbrechensraten in den Städten der Demokraten anschaut, sind sie so hoch wie noch nie zuvor.“

Erst recht im Bereich der Zuwanderungspolitik sind die Fehler der Regierung Biden genau die gleichen, die in Berlin gemacht werden. Dazu sagt Trump:

„Sie werden die Grenze nicht dichtmachen. Sie werden die Mörder, Drogenhändler und Terroristen, die in unser Land geströmt sind, nicht abweisen. Bei uns werden Terroristen aus Afghanistan eingeflogen. Nur 3 Prozent der Menschen, die unser Land aufnimmt, werden überprüft und kontrolliert. Zum Ende des Krieges – und ich bin derjenige, der ihn wirklich beendet hat – wollte ich die Leute sehr effizient herausholen. Der Krieg war also zu Ende und wir haben zehntausende, hunderttausende ohne Überprüfung aufgenommen. Wir haben keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Wir werden einen hohen Preis dafür zahlen müssen.“

Trump hat genaue Vorstellungen, wie es besser gemacht werden kann – und alles davon lässt sich gut auch auf die Situation in Deutschland übertragen:

„Nun, man braucht natürlich Führung. Es ist einfach zu sagen, was man tun kann. Man schließt die Grenze, man schickt [die Migranten] nach Mexiko zurück, damit sie dort bleiben, man kehrt zu all den Maßnahmen zurück, die wir hatten, zum Beispiel ‚catch and release‘. Es ist einfach zu sagen, was man tun muss, aber das werden sie nicht tun. (…)

Sie werden die Grenze nicht schließen. Die Mauer war fast fertig. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich mit dem Bau beginnen konnte, weil ich elf Gerichtsverfahren gewinnen musste, vor allem gegen den Kongress und die Demokraten. Ich habe alle Verfahren gewonnen. Wir hatten die niedrigsten Zahlen [illegaler Einwanderung] aller Zeiten an unserer Südgrenze. Jetzt haben wir die schlechtesten Zahlen und das schließt auch die Drogen mit ein. Es gibt 10- bis 15-mal mehr Drogen als noch vor einem Jahr.“

Wer glaubt, Trump sei in den USA kein politischer Faktor mehr, der irrt sich. Die Wahl 2024 wird möglicherweise die spannendste in der amerikanischen Geschichte – und Donald Trump hat gute Chancen, sie zu gewinnen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.