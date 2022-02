Von PETER BARTELS | Es hat mich erwischt: Corona! Nach zwei Jahren Kreuzzug gegen „Muttis“ Prof. Schwurbellocke, SPD-Prof. Waldschrat. 1. Test: Nasen-Stäbchen vorm ALDI: Positiv! 2.Test: Rachen-Abstrich durchs offene Fenster beim Heide-Doktor: Positiv!! Söhnchen Benjamin hatte das Virus aus der Muckibude mitgebracht …

Zwei Jahre hatte unsereiner sich die Finger für PI-NEWS am Laptop wundgetippt gegen die „Plandemie“ der größten deutschen Polit-Taugenichtse aller Zeiten. Aber auch mit Sabines Bentheimer Riesen-Koteletts, Grünkohl oder Lasagne; unsereiner blieb vom Virus der schwarz-rot-grünen Sekte in Berlin verschont, obwohl in der Höhle zu Döhle striktes Masken-Verbot herrschte, es immer wieder zuging wie im Taubenschlag:

Ein Greenpeace-Ministrant, der heimlich harmlose Schiffe mit dem Polit-Pinsel überfällt … Ein weißer Afrikaner, der sich einen John Deere kaufte, als er eine schöne Künstlerin in der Heide kennenlernte … Ein russischer Maler mit seinem deutschen Freund, einem Kleider-Künstler aus Hamburg … Eine weiße afrikanische Königin, die in Ghana Schulen für Kinder baut … Roland, der Edison-Jünger … Robert, der Baum-Papst … Rolf, der Tankstellen-Tycoon, die letzte Herbergs-Hoffnung nordischer Brummi-Kapitäne; zum Geburtstag kam sogar Brüderchen Uwe, der IT-Düsentrieb aus Göttingen mit Schwesterchen Karin vom alten Römer-Lager Oberaden; sie brachte Kartoffelsalat mit Bittner-Fleischwurst vom Nordberg, Schwägerin Tanja den „Am-Arsch-vorbei-Tee“ vom Jadebusen …

Luft … Atmen … Freiheit …

Sie alle und noch ein paar mehr rissen sich an der Pforte die Merkel-Maske vom Gesicht: Luft … Atmen … Freiheit … Und kein Virus weit und breit wagte aufzumucken. Auch nicht gegenüber bei Nina, der hübschen Nachbarin mit den süßen Kindernchen, die eines Tages daran erinnern werden: Da war wirklich mal ein Land namens Deutschland …

Dabei ist unsereiner nun wirklich „Zielgruppe“ durch und durch: Alter weißer Mann, Raucher, Herzschrittmacher, Stent, eisernes Knie, zwei Genickbrüche, ein Brustbeinbruch, fünf Rippenbrüche: „Mehr Schrauben in die Wirbelsäule gehen nun wirklich nicht mehr“, sagte der Professor nach den letzten sechs; seitdem ist auch „Texansjet“ auf Rente für alte Rösser. Je nun, kommt demnächst eh schon genug Schrott von unsereinem im Krematorium zusammen auf dem Weg gen Himmel (oder Hölle) …

Seufz, wie das so ist: Der alte weiße Mann hatte nicht mit Söhnchen Ben (1,94 m) gerechnet. Der Schwarzenegger-Schamane hat neuerdings zwar wieder eine Freundin, pilgert aber trotzdem täglich in die Muckibude. Und da ist es dann eben passiert, er schleppt das Corona-Virus huckepack in die „Höhle“ ein: Erst war Benjamin „positiv“, dann Mama. Und da Sabine immer noch ihre kalten Füße unter meine Decke schiebt, hatte das Virus auch im Schlafzimmer freie Bahn.

Omicron, wir hör’n dich husten …

Die erste, zweite Nacht wurde dank der Empfehlung der Düsseldorfer Freundin Gaby mit CBD-Öl weitgehend schlafend überstanden, die dritte und vierte Nacht dito. Überhaupt: Alles ein bisschen wie Grippe mit Gliederreissen in Kindheit und Jugend, „when I was young“ halt. Nur: Alte Männer jammern natürlich mehr und besonders, wenn sie noch eine junge Frau haben. Auch wenn die Arme selbst Corona hat …

Nun sitzt unsereiner also hier am Läppi, glotzt dem weißen tauben Kater auf der Bank beim Pennen zu, dem herrlich roten Dompfaff am Vogelhäuschen im norddeutschen Niesel und schlürft Tanjas wunderbaren „Am Arsch vorbei Tee“ aus Melisse, Minze, Erdbeerblättern, Apfelstückchen, Kamille, Lavendel, Heidekraut, Hagebutte, Hibiskus- und Orangenstücken/Blühten. Und denkt: Früher wäre jetzt Muttern gekommen: „Morgen ist Schluß mit Grippe, dann ist wieder Schule, mein Junge!“

Tja Leute, so war Pandemie früher …

