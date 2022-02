Kann es sein, dass den Deutschen irgendetwas fehlt? Brauchen sie einen neuen Schuldkult? Ein neues schlechtes Gewissen, weil das alte überstrapaziert wurde? Man konnte den Eindruck während der ARD-Sendung „Fakt“ am Dienstag gewinnen. Dort wurde gefühlt ein Dutzend Mal das Wort „deutsch“ bemüht, um die Verbrechen des IS mit einem guten Anteil auch den Deutschen in die Schuhe schieben zu können.

Beispiele aus dem Video der Sendung (ab 19:58 min), in dem eine Jesidin von ihrem Schicksal erzählt:

(21:08 min) Der erste Sklavenhalter sei ein deutscher IS-Terrorist gewesen.

(22:16 min) Nach drei Monaten verkaufte der deutsche IS-Mann sie weiter, der neue Besitzer wieder ein Terrorist, […] wieder ein Deutscher. […]

(22:50 min) Der deutsche Terrorist wollte ihre Tätowierung beseitigen.

Die Beispiele werden anschließend verallgemeinert und in eine vierstellige Größenordnung gehoben ab 23:15 min:

Eine Jesidin im Teenageralter, vergewaltigt und gequält von deutschen IS-Kämpfern. Mehr als 1000 Deutsche hatten sich der Terrormiliz angeschlossen, die jesidischen Opfer in den Flüchtlingslagern haben bislang kaum Gerechtigkeit erfahren.

Eine „Berlinerin“, Katharina Dönhoff, die sich angeblich für Bildung einsetzt, bemerkt anschließend, dass es „viele deutsche Männer“ gebe, die seit 2014 zum Islamischen Staat gegangen seien. Und wenn sie dann sagt, „die Taten“ müssten endlich als „Völkermord“ anerkannt werden, weiß man, wer gemeint ist, auch wenn hier die Deutschen nicht ausdrücklich genannt werden. Doch der Kontext um diese Aussage herum zeigt, mit den Völkermördern sind hier die Deutschen gemeint.

Die Entwicklung dieses Narrativs in der Fakt-Sendung ist besonders perfide, weil an manchen Stellen doch eingestreut wird, um was für „Deutsche“ es sich hier eigentlich handelt. Achmed heißt zum Beispiel einer. Und wenn er „mit seiner Familie in Deutschland“ telefonierte, sprach er auf Arabisch. Auch die mutmaßliche „deutsche“ IS-Terroristin am Ende des Beitrags hat den wenig deutsch klingenden Namen Jala und spricht ebenfalls mit arabischem Akzent.

Fazit: Die gegen alle Warnungen massenweise nach Deutschland geholten IS-Fanatiker aus arabischen Ländern werden jetzt auch noch dazu benutzt, um den einheimischen Deutschen nach bekanntem Muster ein schlechtes Gewissen zu erzeugen.