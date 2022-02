Die oppositionellen Kreise in Deutschland treibt seit einigen Tagen eine brennende Frage um: Was bedeutet „Gain of function“? Gain of function ist englisch für Zugewinn/Erlangung von Funktionen/Fähigkeiten. Was wie der Titel einer Vortragsreihe an einer Abendschule klingt, ist aber etwas ganz Anderes. Denn bei gain of function handelt es sich um Genmanipulation, und zwar Genmanipulation an Viren.

Bei Gain of function-Experimenten an Viren wird versucht, das Virus dahingehend zu manipulieren, dass es seine „Funktionen“, mithin: seine Infektiosität für den Menschen oder die von ihm im Falle einer Infektion hervorgerufenen Symptome, ändert. Zumeist werden im Rahmen dieser Experimente bei Tieren vorgefundene Viren so manipuliert, dass sie auch bei Menschen Infektionen auslösen können.

Natürlich kann eine solche Forschung nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Und natürlich ist diese Forschung in der Fachwelt seit jeher, seit sie in den Neunzigerjahren erstmals entwickelt wurde, nicht unumstritten. Experten äußerten immer wieder, dass diese Forschung dem Einsatz von Viren als Biowaffen Tür und Tor öffnen könnte. In den USA zum Beispiel war diese Forschung daher noch bis 2017 verboten.

Das hinwiederum könnte dazu beigetragen haben, dass amerikanische Forscher anderswo Gain of function betrieben. So etwa Peter Daszak, ein Zoologe, der über Jahre hinweg Spendengelder sammelte für ein chinesisches Labor, wo Gain of function betrieben wurde: nämlich ausgerechnet für das zu trauriger Berühmtheit gelangte Institut in Wuhan. Er war auch der einzige Amerikaner, den die Chinesen akzeptiert haben als Mitglied jener WHO-Mission, die die Ursachen des Coronapandemieausbruchs erforschte, und beeilte sich schon 2020, die Gain-of-function-Forschung freizusprechen von dem Vorwurf, sie habe die Pandemie ausgelöst. Es gab nur ein Problem: die Öffentlichkeit wusste gar nichts davon, dass Daszak kein unabhängiger Wissenschaftler, sondern auf chinesischen Gehaltslisten gestanden war. Daszak musste entsprechend letztes Jahr mehrere Posten in internationalen Fachgremien räumen. Die deutsche Presse schwieg zunächst, nur die NZZ berichtete.

Die sich nun aber immer weiter erhärtende These vom Laborursprung und dem kausalen Zusammenhang des Pandemieausbruchs mit der Gain-of-function-Forschung wird inzwischen sogar von Experten wie dem britisch-französischen Virologen Simon Wain-Hobson in Presseorganen des Mainstreams vertreten. Es wäre also endgültig an der Zeit, solche Vermutungen spätestens seit dem Ausbruch von Corona nicht länger als Verschwörungstheorien abzutun.

Genau das tat aber Christian Drosten, und zwar ausgerechnet in einem Offenen Brief zusammen mit dem von China gekauften Peter Daszak. Die beiden hetzten in einer Fachzeitschrift gegen Experten, die die These vom Laborursprung vertreten, und schrieben: „Verschwörungstheorien schaffen nichts als Angst, Gerüchte und Vorurteile.“

Nun hat sich endgültig herausgestellt, wie verlogen diese Äußerungen und Diffamierungen waren. Was aber noch kaum die Runde gemacht hat, ist der Umstand, dass Gain-of-function-Forschung, also jene Methode, die vermutlich zum Ausbruch von Corona geführt hat, auch in Deutschland betrieben wird. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun, stellvertretendes Mitglied des Gesundheitsausschusses, fand durch eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung heraus, dass an der Charité, also wohl nicht zufällig an der Institution Drostens, Genmanipulation an Viren vollzogen wird.

Skandalös ist an dieser Antwort nicht nur, dass die Bundesregierung darin ignorant verkündet, bei Gain-of-function-Experimenten handele es sich um „wichtige Instrumente der biomedizinischen Forschung“. Darüber hinaus muss auch festgehalten werden: Die Charité verschwieg offenbar über Jahre hinweg, dass ihre Forscher also dasselbe tun wie die in Wuhan. Selbst der bekannte Physiker Prof. Dr. Roland Wiesendanger, der inzwischen Zweifel an der Integrität Drostens äußert, konnte in einem kürzlich geführten Interview mit dem Magazin Cicero die Frage des Journalisten nicht beantworten, ob es Gain-of-Function-Versuche auch an der Charité gebe. Nun hat das Magazin Cicero endgültig die Antwort auf diese Frage und die Bestätigung, dass Wiesendangers Vorwürfe gegen Drosten keinesfalls übertrieben sind.

Jürgen Braun postete seither mehrere Beiträge zu dieser Causa (hier und hier), deren Wichtigkeit wohl weiter zunehmen wird. Uns erwarten ganz ohne Zweifel noch viele Überraschungen und viele „Verschwörungstheorien“, die sich bewahrheiten werden.