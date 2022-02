Von PETER BARTELS | Was haben Ugur Sahin und seine Özlem Türeci aus dem goldischen Määänz mit Bill Gates aus Silicon Valley gemein? Sie sind mit Viren reich geworden. Gates mit Computer-, die netten Türken mit Covid-Viren …

Der kleine Unterschied: Der Geldspeicher des Amis ist mit 131, 9 Milliarden Dollar fast 20 Mal voller als das Konto der türkischen „Määänzer“ mit 6,9 Milliarden Euro. Das kann sich ändern: Sahin will demnächst auch gegen Krebs impfen. BILD jubelte jetzt schon wie fünffach geboostert: „Biontech spritzt Tumore einfach weg!“ Bei Mäusen und Menschen wird sogar schon getestet…

Es begann mit einem roten Punkt

Das wundersame Viren-Wunder begann mit dem „Volkscomputer“. Leser Eugen aus dem Schwarzwald, der „seit jeher PI-NEWS mit großer Begeisterung und Zustimmung liest“:

„Erinnern Sie sich noch an die ersten PC? Commodore VC (Volkscomputer)? Amiga? IBM-PC? AT-PC? Sie hatten alle eines gemeinsam: Das Betriebssystem MS-DOS (Disk Operation System), erfunden von Bill Gates, angeblich in einer Garage im Silicon Valley. Mit zunehmender Anwender-Software entstanden auch zunehmend Probleme: Viren wurden verbreitet, damals noch auf Disketten. Am Anfang primitiv, oft blinkte nur ein roter Punkt irgendwo auf dem Bildschirm.

Wer lieferte die nötige Anti-Viren-Software? Richtig, Microsoft, Inhaber Bill Gates. Man zahlte eine Antiviren-Software-Lizenz, und der rote Punkt war weg…

Um MS-Dos sicherer zu machen, gab es ein neues Release. Man zahlte eine Lizenz, und man war gegen die bekannten Viren abgesichert … Dann haben böse Hacker (wer sonst?!?) neue Viren entwickelt, und man war wieder ungeschützt. Also brauchte man eine neue Anti-Viren-Software, zahlte eine Lizenz, und konnte die Viren entfernen … Dann kam ein neues Release von MS-Dos, man zahlte eine Lizenz und war angeblich wieder geschützt … Dann kamen „neue“ neue Viren… Man zahlte und zahlte und zahlte und Bill Gates wurde immer reicher.

Dann wurde von Microsoft „Windows“ – weil viel besser als MS-DOS – erfunden. Man zahlte neue Lizenzen und durfte es anwenden. Mit zunehmender Online- und Internet-Nutzung kamen prompt wieder die Viren… und die Anti-Viren-Programme… und neue Viren… und neue Releases. Und Bill Gates wurde der drittreichste Mann der Welt. Einige Anwender merkten daraufhin die Viren-Diktatur von Bill Gates, hatten es satt und wechselten zu Apple.“

Heute rieseln die Milliarden

Bill Gates‘ Computer-Viren, die Corona-Viren – ein Geschäftsmodell für Milliardäre? Ein Hundsfott, der plötzlich vom Verschwörer-Virus befallen wird: Wuhan-Virus, Delta-Virus. Omikron-Virus … Erste Spritze, zweite Spritze, dritte Spritze, Booster! Alles paletti. Für ein Jahr … Für sechs Monate … Für drei Monate … Wirkung? Gegen Null: Gespritzte stecken weiter an, liegen auf der Intensivstation. Nebenwirkung? Auf dem Fußballplatz brechen junge Männer zusammen, Herzbeutelentzündung.

PI-NEWS-Leser Eugen: „Alle verdienen grandios, und der Endanwender ist eine arme Sau!“ Der Mainzer Kämmerer reibt sich ob der unweigerlich nächsten goldischen Corona-Welle schon jetzt die Hände: Vor Corona gehörte das nette Karnevals-Kaff mit dem fettesten (und heuchlerischsten) Messdiener des Christlichen Abendlandes mit 1,17 Milliarden Miesen zu den 20 am höchsten verschuldeten Kommunen. BILD barmte: „Sogar die schönen Touristen-Brunnen mußten abgeschaltet werden!“ Dann das Wunder:

Nochmal BILD: „Jetzt schwimmt Mainz im Geld, will Ende nächsten Jahres schuldenfrei sein: Für 2021 rechnet die Stadt mit einem Plus von 1,09 Milliarden Euro statt der geplanten 36 Millionen Minus, für nächstes Jahr mit weiteren 491 Millionen Plus …Mainz, wie es kassiert und lacht … Es ist ausgerechnet die Corona-Pandemie und der Aufstieg des Impfstoffherstellers Biontech ( An der Goldgrube 12, 55131 Mainz). Biontech erwartet einen Umsatz von 16 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor schrieb man noch Millionen-Verluste …“

Tirili – Virela … Leise rieseln die Milliarden!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.