Von DR. GOTTFRIED CURIO* | Gegen alle Widerstände herrschenden Unrechts arbeitet die Alternative für Deutschland seit ihrer Gründung vor neun Jahren an dem uns geschichtlich aufgetragenen Ziel, den deutschen National- und Rechtsstaat zu bewahren, ja wiederherzustellen, und zwar auf demokratisch-parlamentarischem Wege. Das heißt: den von einem rot-grün dominierten Parteien-Kartell eingeschlagenen Marsch in eine zunehmende Fremdbestimmung unseres Heimatlandes zu beenden und der deutschen Nation wieder zu ihrem eigenen Recht zu verhelfen. Fünf Millionen Wahlbürger, die das Vertrauen in die herrschenden Kräfte verloren haben, geben uns ihr Vertrauen und setzen ihre ganze Hoffnung in unsere Partei, die einzige Vertretung deutscher Interessen im Deutschen Bundestag.

Aber gegenwärtig versuchen die Feinde dieser einzigen wirklichen Oppositionspartei Deutschlands wieder einmal eine angebliche Verfassungsfeindlichkeit der AfD herbeizulügen – jüngste Methode: die gebetsmühlenartig wiederholte, aber nie substantiierte falsche Behauptung, die Partei betreibe eine Delegitimierung des Staates, eine Verächtlichmachung des parlamentarischen Systems. Das Aufhänger-Stichwort dieser Lügen-Kampagne, die ‚Delegitimierung‘, war zuvor vom Bundesamt für Verfassungsschutz eigens erfunden worden, um die unerwartet breit gesellschaftlich mitgetragenen Proteste der Montags-Spaziergänge geeignet kriminalisieren zu können: Proteste, gerichtet nicht nur gegen eine aufgezwungene Impfpflicht, sondern auch gegen überzogene, nicht sachbegründete Anti-Corona-Maßnahmen, die den Bürgern Grundrechte, Freiheit und wirtschaftliche Existenz nehmen; diese Art der Kundgebung bürgerlichen Unmuts über all die oft willkürlichen Verbote ist die oft allein noch verbleibende (man denke an Demonstrationsbegrenzungen auf zehn oder 35 Teilnehmer oder an Maskenpflicht im Freien); und da beim Angriff auf diese Form der Opposition allzu offensichtlich irgendwelche Kategorien von ‚Extremismus‘ nicht griffen, wurde normale oppositionelle Kritik kurzerhand amtsmißbräuchlicherweise umgedeutet in eine angebliche Kritik am System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Mit anderen Worten: gerade diejenigen, die – wie die AfD – für ein Festhalten an rechtsstaatlichen Prinzipien sich jeglichen staatlichen Willkürmaßnahmen entgegenstellen, sollen als Bekämpfer eben dieser Prinzipien verleumdet werden. Dass ausgerechnet die Kreise der Altparteien, die erst ein Netz-Zensur-Gesetz gegen die Meinungsfreiheit installiert haben und dann auch noch der AfD im Bundestag ihre eigens vorgesehenen Minderheitenrechte (Vizepräsident; Ausschuss-Vorsitze) verwehren, dergleichen Delegitimierungs-Lügen gegen die AfD vorbringen – dass der Dieb des Rechts also ruft „Haltet den Dieb!“ –, zeigt die ganze schamlose Rechtsferne dieser Akteure.

Getrieben vom Vernichtungswillen gegen eine opponierende Konkurrenz wird das fragwürdige Richtschwert einer weisungsgebundenen – also regierungsgelenkten – Behörde gegen die AfD aktiviert. Das Kartell aus Altparteien, zwangsfinanzierten Staatsmedien, politisch mißbrauchtem Verfassungsschutz und hochgradig parteilichem Bundespräsidenten hat bei seiner beabsichtigten Zerstörung der Souveränität der deutschen Nation keine Scheu, derart rechtswidrig gegen die einzige Oppositionskraft vorzugehen: nur die AfD bewahrt ein Bewußtsein der hier sich abspielenden Unrechtsvorgänge, der permanenten Amtseidesbrüche, des Ausverkaufs deutscher Interessen als eines ideologischen Grundprinzips. Der letzte Mahner in der Wüste soll mit allen Mitteln verleumdet und mundtot gemacht werden. Man glaubt, den Bürger und Wähler – wird er erst nicht mehr aufgeklärt über die katastrophale Niederschlagung seines Staates in finanzpolitischer, rechtspolitischer, demographischer und immigrationspolitischer Hinsicht – so weit medial chloroformieren zu können, dass dieses Zerstörungswerk linksgrüner anti-deutscher Täter gelingen kann.

Wie wichtig es ist, dass die Menschen in Deutschland wieder aus einer positiven Erwartung leben, ja, überhaupt mit einer Perspektive auf Zukunft, sieht man auch an dem seit Jahrzehnten andauernden demographischen Problem einer Geburtenrate von 1,4 Kindern (was in der Enkelgeneration zu einer Halbierung führt). Da ist eben nicht nur die seit je ausbleibende aktivierende Familienpolitik im Spiel: wenn die Deutschen sich ihren eigenen Ast absägen, so zeugt dies eben auch von einer kollektiven Hoffnungslosigkeit, gegen die die AfD wieder Perspektiven vermitteln will; solange die Menschen hierzulande gefangen sind im Gefängnis des Augenblicks, als Konsumenten verwiesen rein an die Gegenwart, ohne Transzendenz und Hoffnung auf eine Zukunft, auch ihres Landes, hat die AfD auch die Aufgabe einer Befreiung aus dieser unbewussten nationalen Depression; in Konsum und Lebensstandard jedenfalls oder gar ‚Weltläufigkeit‘ und globalem Moral-Geprahle wird diese sich nicht betäuben lassen, ja, die Gesellschaft muss sich – unbefreit davon – nur immer tiefer verstricken in diese Fluchtbewegungen.

Mit der Ampel-Regierung zieht die Geschwindigkeit noch einmal an, mit der es mit Deutschland bergab geht. Die Deutschen, ihre Geschichte und Kultur, werden als abzuwickelnde Altlast betrachtet, die es wegzumodernisieren gilt – für eine sogenannte vielfältige Gesellschaft. Wir von der AfD wollen aber nicht, daß Deutschland in wenigen Jahren schon nicht mehr wiederzuerkennen ist und seine Kultur nur noch als Museumskultur fortbesteht – und vor allem wollen wir Herren im eigenen Haus sein und bleiben. Das ist die historische Aufgabe der AfD.

Am Beginn des zehnten Jahres unseres gerechten Kampfes rufen wir den sowohl von Berlin wie von Brüssel betrogenen Bürgern zu: Rettet mit uns Deutschland! Es geht jetzt ums Ganze. Damit wir unseren Kindern und Kindeskindern ein Deutschland, wie es uns aus besseren Zeiten überkommen ist, weitergeben können. Friedliches Lernen und wirkliche Bildung – statt Schulen mit religiösem Mobbing und immer weiter fortschreitender Niveau-Absenkung zur Problem-Vertuschung; lebendiger Austausch in unserer europäischen Kultur – statt erzwungener Überfremdung und deutschem Arbeiten für ausländische Ansprüche; öffentlicher Raum europäischen Gepräges, mit Familien und Gemeinden – statt Städte mit Clan-Vierteln und Parallelgesellschaften samt Kriminalität und unterjochendem Kopftuch-Terror. Auf dass die Deutschen nicht zu Fremden im eigenen Land werden, sondern wir unsere Lebensweise und Traditionen, unsere Sprache, Literatur und Musik, unser Denken und unseren Erfindungsreichtum, kurzum: unsere Kultur als lebendiges Gut bewahren können.

Denn schon nur die Permanenz exzessiver Öffnung unserer Grenzen – ist Gewalt: gegen die Inne-Wohnenden. Man kann Ströme von Waren, Geld und Information zum Nutzen der Menschheit um den Globus schicken, nicht aber Ströme von Menschen – Massenmigration als Prinzip ist für kulturelle Vielfalt und sozialen Frieden destruktiv: ein derartiger Globalismus nimmt der Welt ihre geprägten Orte, nivelliert alle gewachsene Eigenart, zerstört die kulturelle ‚Artenvielfalt‘ der Nationen der Welt, lässt nur noch ein Wuchern des immer Gleichen zu. Die Kultur des Ortes hingegen stiftet Identität – Leitkultur ist eine Reaktion auf globalistische Ortlosigkeit und Unbehaustheit. Ein heimatlicher Ort lebt aus einer Bestimmtheit durch Umgrenzung, einem Herkommen und langer Verwurzelung; in der gesichtslosen Wüste des Nur-Globalen vegetiert der Mensch nur, in einer beliebigen Massengesellschaft, einer Nicht-Gemeinschaft staatenloser, kulturfremder, alimentierter Konsumenten; bewohnbar ist nur der von einer gewachsenen Tradition geprägte Ort: er allein stiftet Zugehörigkeit, Bleibendes und lebendige Gemeinschaft – und das zutiefst Menschliche der Resonanz mit einer Heimat. Noch stets in der Geschichte war die Bewahrung des eigenen Ortes die Voraussetzung für die Bewahrung von Wohlstand, eigenen Werten und Beheimatung. Für diese Bewahrung steht die AfD.

*Im Original erschienen auf t.me/gottfriedcurio