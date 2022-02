Von PETER BARTELS | Ein Kinderbuch-Schreiber macht einen Klima-Kassierer zum Staatssekretär … Eine Trampolin-Springerin eine ausländische Greenpeace-Guste zur Staatssekretärin. Die Leiche Deutschland zuckt noch, aber die GRÜNEN fleddern sie gehörig…

Blattschuss für Deutschland! Da lässt sogar der zarte BILD-Knabe Johannes Boie die Bäckchen aufblasen: „Annalena Baerbock (41) macht ausgerechnet die Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan (64), zu ihrer Klima-Staatssekretärin im Außenministerium!“

Tatsächlich labert die gelernte Trampolin-Springerin aus der Energie-Steckdose was von „weltweiter Strahlkraft“… Es gebe „weltweit keine zweite Persönlichkeit“, die diese „Glaubwürdigkeit“ habe … „Traumbesetzung“ … „Steuerfrau“… Gehalt: 15.361,01 Euro! Aber DAS sagt die GRÜNE Kobolt*in natürlich nicht. Sie zahlt auch nicht die gepfefferten Extras für Büro, Angestellte, Karosse. Das alles (und mehr) zahlt nur der deutsche Doof-Michel. Ohne zu murren; Stockholm-Syndrom halt …

Und so trippelt die neue Außenministerin mit Siebenmeilen-Stiefelchen leichtfüßig an Heiko Maas vorbei, der das AA schon verzwergt hatte wie keiner zuvor: „Morgan werde für nicht weniger verantwortlich sein als für Deutschlands „weltweite Klimapolitik“… Deutsche Auslandsvertretungen werden zu „Klima-Botschaften“ … „Wir werden in Zukunft nicht EINE Klimabotschafterin haben, sondern wir machen alle 226 deutschen Auslandsvertretungen zu ‚Klima-Botschaften‘, in allen Ländern der Welt.“

Klima, Klima, über alles…



Was Hitler-Deutschland weder mit Wehrmacht noch Wunderwaffen schaffte, machen die GRÜNEN – „Piff Paff“ – mit linken Platzpatronen: Am deutschen Wesen muss die Welt verwesen. BILD klärt auf: „Greenpeace ist die weltweit stärkste Umwelt-Lobby … sie ist auch in Deutschland immer wieder mit radikalen … gefährlichen Aktionen aufgefallen“ … BILD schnaubt: „Jennifer Morgan ist nicht mal deutsche, sondern US-Staatsbürgerin!“ Aaaber: „Sie beantragt nun auch die Staatsbürgerschaft.“ BILD listet auf:

Sommer 2018: Greenpeace-Aktivisten kippten 3500 Liter gelbe Farbe rund um die Berliner Siegessäule. Folge: Sturz eines Krad-Fahrers und 135.000 Liter Wasser für die Reinigung.

Ende 2019: Greenpeace-Kletterer hingen mit Plakaten und bengalischen Feuern am Gebäude des Europäischen Rates ins Brüssel, um auf den Klimanotstand aufmerksam machen.

Mai 2021: Greenpeace Deutschland hatte 1500 Schlüssel von VW-Exportautos „aus dem Verkehr gezogen“, wie sie sich in den sozialen Medien brüsteten. Die Polizei prüft nach einer Strafanzeige des Emdener Verladehafens den „strafrechtlichen Vorwurf des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls“.

Juni 2021: Ein Greenpeace-Aktivist flog mit Gleitschirm und Motor in die Allianz-Arena beim Eröffnungsspiel der EM – und verunglückte fast in eine Menschenmenge auf der Tribüne. Ohne Greenpeace-Banner wäre er abgeschossen worden, sagte Bayerns Innenminister später.

Immerhin: CDU und CSU maulen

Wenn die AfD auch nur eine (!!) ähnliche „Aktion“ gestartet hätte – Kriegsrecht, Ausgangssperre, Deutschland wäre immer noch verdunkelt. Über Deutschlands Leichenfledderei regen sich immerhin ein paar CDU/CSU-Namenlose auf, maulen:

Thorsten Frei (48), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: „Eine Greenpeace-Aktivistin im AA … ist schlicht fehl am Platz. Es kommt ja auch niemand auf die Idee, einen führenden Vertreter vom Braunkohle-Verband ins Wirtschaftsministerium zu entsenden.“

Fraktionskollege Jan-Marco Luczak (46): „Das Außenministerium macht sich zum Handlanger einer grünen Aktivistin“… Das ist „Bigotterie grüner Personalpolitik“ … „Wenn der Chef des ADAC ins Verkehrsministerium wechseln würde, hätten die Grünen voller Abscheu aufgeschrien.“

Silke Launert (CSU): „Was kommt als nächstes? Greta Thunberg als persönliche Referentin von Robert Habeck? Es kann nicht sein, dass NGOs unser Land bestimmen!“… „Der Durchmarsch von Aktivismus in die Politik zeigt, dass … die Grünen ihre Ideologien durchsetzen.“

Und die FDP zählt ihre Diäten…

Die „Hürde“ Sicherheitsüberprüfung für die amerikanische Umweltaktivistin durch „Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst“, ist natürlich keine – der von Merkel eingesetzte, CDU-Verfassungsschützer Haldenwang nickte schon immer ab, was er abnicken sollte. Sogar der von sechs Millionen demokratisch gewählten AfD hecheln seine Blockwarte à la Stasi hinterher…

Die GRÜNE Trampolin-Springerin Annalena fleddert Deutschland nicht allein, der ebenso GRÜNE Kinderbuch-Schreiber Robert Habeck knuspert mit: Er hat Ende letzten Jahres (fast lautlos) Patrick Graichen (50) zum „beamteten“ Staatssekretär des Bundesministeriums für „Wirtschaft und Klimaschutz“ gemacht. Der Herr war vorher Direktor der (GRÜNEN) Lobby-Organisation „Agora Energiewende“; 30 Mitarbeiter … Studien zur Energiewende … Erneuerbare Energie für ein neues Stromnetz …

Und wieder zahlt Deutschlands Doof-Michel Benzin, Heizöl, Strom inzwischen so teuer wie Beluga-Kaviar. Die Roten der früheren Arbeiterpartei SPD machen mit klammheimlicher Freude das Corona-Fäustchen: „Jjjaaa!!“ Und die Wahl-Umfaller von Christian Lindners FDP gucken baff mit offenem Maul zu. Falls sie vor lauter Geld zählen noch dazu kommen. Bei den nächsten Wahlen können sie froh sein, es mit ihrer vollen Diäten-Wampe noch über die Fünf Prozent-Hürde zu schaffen!!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.