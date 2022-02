„Unser Corona-Held, der Ugur, will jetzt den Krebs bekämpfen. Gott Sei Dank. Seit hunderttausenden von Jahren ist die Menschheit bedroht von dem bösen Krebs. Doch jetzt kommt bald ein Impfstoff gegen die Geißel der Menschheit. Ob dann dieser Krebsimpfstoff genauso gut wirkt wie der Corona-Impfstoff, vermag ich euch jetzt nicht zu sagen. Aber kann man ja mal davon ausgehen. Stellt euch doch mal vor, wir hätten den Krebs besiegt und ihr könntet all die Sachen wieder konsumieren, die als krebserregend deklariert wurden. So nach dem Motto: Ich rauche gern, denn ich bin geimpft. Das alles verdanken wir dann dem Deutschen Ugur. Hat er doch schon Millionen von Menschenleben gerettet, ganz uneigennützig die ganze Weltbevölkerung vom sicheren Tod bewahrt…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)