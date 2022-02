Nach dem Pro-Impfpflicht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Februar sind Hoffnungen, Gegenstimmen aus der etablierten Politik – bis hin zu Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – könnten den Spritzenzwang im Gesundheitswesen vor dem Stichtag 15. März stoppen, Makulatur. Jetzt hilft nur noch eins: Die Beschäftigten müssen einen Impfstreik vorbereiten. Der Testlauf („5-Minuten-Streik“) findet am 28. Februar statt – und die Gegenseite ist schon extrem nervös!

Nach dem Karlsruher Richterspruch kann nur noch ein großer Streik die Impflicht verhindern. Viele Zuschriften drängen uns – also das Impfstreikbündnis aus COMPACT, PI-News, alternativer Gewerkschaft Zentrum, Freien Sachsen und der Zeitung Demokratischer Widerstand – dazu. Tatsächlich sind auf unserer Webseite impf-streik.de seit Mitte Dezember über 23.000 Streikbereitschaftserklärungen eingegangen, davon etwa 40 Prozent aus dem Gesundheitswesen. Aber: Bevor eine große und länger dauernde Arbeitsniederlegung ausgerufen werden kann, ist ein Testlauf notwendig, denn unser Bündnis ist erst vor wenigen Wochen entstanden und hat noch lange nicht die organisatorischen Fähigkeiten wie die milliardenschweren Systemgewerkschaften (DGB, IG Metall, Verdi). Zum Test unserer Vernetzung in Kliniken und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens brauchen wir deshalb einen Probelauf, und das ist der 5-Minuten-Streik am 28. Februar.

Der 5-Minuten-Streik wirkt!

Wie nervös schon die bloße Ankündigung des 28. Februar die Gegenseite gemacht hat, zeigt ein Rundschreiben des Landkreistages Baden-Württemberg an alle Landratsämter. Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Alexis v. Komorowski schreibt (Fehler übernommen):

“Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat uns darüber informiert, dass die rechte Impfstreik- Kampagne von Zentrum e.V. und Compact am Montag, 28.02.2022 um 16 Uhr einen 5-minütigen “Impfstreik” vor Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen plant. Laut Angabe der Veranstalter haben sich auf denen Kampagnenwebsite biser 23.000 `Streikwillige` registriert. Die Aktion soll eine Demonstration gegen die einrichtungbezogene Impfpflicht darstellen. Es ist wahrscheinlich, dass es an diesem Tag zu gehäuften auch zivilgesellschaftlichen Protesten vor Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen wird. Wir bitten um Kenntnisnahme und ggf. Information der landkreiseigenen Krankenhäuser.“

Wenn wir unserer Ankündigung Taten folgen lassen, wird die Gegenseite noch sehr viel nervöser werden!

Deshalb rufen wir alle auf, am Montag, 28. Februar, um 16 Uhr, Gesicht zu zeigen, und zwar in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens im ganzen Bundesgebiet: Treten Sie in Kliniken, Heimen und Praxen für fünf Minuten ans Fenster, trinken Sie eine Tasse Kaffee oder rauchen Sie eine Zigarette, winken Sie hinaus. Auf der Straße davor werden sich Ihre Unterstützer aus der Bevölkerung zeigen. Nach 16 Uhr trifft man sich dann vielerorts zum montäglichen Spaziergang, dem sich alle anschließen können.

Die Aktionsform 5-Minuten-Streik ist niedrigschwellig und legal. Sie gefährden dadurch weder sich noch Ihre Patienten. Aber durch die Gleichzeitigkeit im ganzen Bundesgebiet machen Sie klar: Wir unterwerfen uns der Impfpflicht nicht. Wir sind auch zu weiteren Aktionen bis hin zum Impfstreik bereit.

Bitte verbreiten Sie diesen Aktionsvorschlag sowohl in den Einrichtungen des Gesundheitswesens als auch außerhalb in anderen Berufsgruppen und vor allem auf den Spaziergängen (dazu ist dieser Flyer geeignet). Schließlich sollen am 28. Februar die Kollegen in Kliniken, Heimen und Arztpraxen sehen, dass sie auch von der übrigen Bevölkerung solidarisch unterstützt werden.