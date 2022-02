Von PETER BARTELS | Die Sandkasten-Soldateska von BILD kann die Backförmchen wieder ins Eimerchen werfen: Der pöse Onkel Putin spielt nicht mit beim Krieg der Knöpfe. Er hat einfach ein paar Soldaten von der Front abgezogen …

Ivan, der Schreckliche? Putin, der Schlaue! „Uncle Sam“? Wer spricht schon mit Zombies, Tele-Prompter hin, Sleepy Joe her. . Nein, natürlich hat er gewartet, bis Olaf der Schweiger, „Muttis“ Geheim-Kanzler im Kreml war. Dann hatte Putin erreicht, was er wollte: Die NATO bleibt – jedenfalls bis zum Ende von SPD-Lockenköpfchens Amtszeit – draußen vor der ukrainischen Tür. Die Deutschen kriegen weiter Russen-Gas, das fünfmal billiger als das „umweltschädliche“ US-Fracking-Gas ist. Also konnten die Don Kosaken zur Balalaika greifen, den Bass wie Väterchen Frost dröhnen lassen: „Die Glocke ruft mich heim …“ zum Wodka. Nastrovje, Brüderchen …

Gemeiiiin? Clever! Krieg geht eben anders als Backe-Backe-Kuchen. Da kann der Paule Ronzheimer (37) noch so kleine, verkniffene Schießscharten-Äugis machen, seinen Freund, einen früheren Boxweltmeister das Schießgewehr laden, einen Ex-Schachweltmeister Kläffen lassen: Kriege gehen anders als in Bullerbü. Napoleon wusste es, später sogar der Nazi-Gröfaz. Was Millionen Russen und deutschen Soldaten natürlich nix mehr nützt.

Die Lehre von Paulchens Village People?

Mit einer „Stalinorgel“ von Schlagzeilen hatten der rosarote Paulchen Plüschpanther und sein „Schütze Arsch“, Peter Tiede, versucht, die letzten BILD-Leser zum Volkssturm zu lügen: „Putin auf Kriegskurs gegen die Ukraine“ …“Schickt Waffen nach Kiew“ … „Russische Invasion steht offenbar kurz bevor“… Der Gipfel die Er-Schlagzeile, Seite 1: „So will Putin uns in den Krieg treiben“. Er? Uns? Der Russe? Nicht die neue deutsche „Legion Condor“ mit Stasi- und Nazi-Schalmeien von Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg? Waren es nicht BILD und Glotze, die ihre Kriegstrommel immer lauter dröhnen ließen?

Putin sei Dank! Er schickte die Sandkasten-Schreier einfach heim zu Mama: Nase putzen, Händewaschen, ab ins Bettchen, Nutella fällt heute aber aus! Das Allergutste: Die Soldaten*innen können jetzt die zu engen Unterhöschen von „Flinten-Uschi“ wieder ausziehen, Bio-Helm und Zündplättchen – Gewehre an den Nagel hängen; NATO-Stichtag an der Stechuhr erst wieder Montag früh, 7 Uhr …

Gibt es eine Lehre aus dem Sandkasten-Krieg der „Village People“ von Paulchen’s Plüschpanther? Ja! Noch öfter den Gesunden Menschenverstand bei Roger Köppel hören … Bei PI-NEWS, TICHYS und JOUWATCH lesen …

