Von MANFRED ROUHS | Napoleon Bonaparte wird die Lebensweisheit zugeschrieben: „Unterbrich niemals deinen Gegner, wenn er einen Fehler macht.“ So gesehen wäre es falsch, wenn wir in diesen Tagen Klimaaktivisten in den Arm fallen würden, die Autobahnen blockieren. Die Damen und Herren setzen sich damit massiv in die Nesseln und betreiben ihre eigene soziale Ausbürgerung.

So geschah es kürzlich an einer Auffahrt zur A100, der Berliner Ringautobahn. Da waren junge Menschen unterwegs, die eine Klausur zu schreiben hatten. Und ein Rettungswagen war im Einsatz. Sie alle mussten warten, weil die Polizei mit den Klima-Verrückten Nachsicht übte und die Blockade nur zögerlich auflöste.

Das messianische Selbstbewusstsein vernebelt den Aktivisten des „Aufstands der letzten Generation“ offenbar den Verstand. Ihre Parolen können historisch gebildete Beobachter an die Endzeiterwartung rund um die vorvergangene Jahrtausendwende erinnern, als im Jahr 999 einige christliche Bücherwürmer die Wiedergeburt des Nazareners und das Ende der Welt erwarteten und schon einmal glaubten, die „letzte Generation“ zu sein, während die mehrheitlich bäuerliche Bevölkerung – Gott sei Dank – ihre Saat ausbrachte wie in jedem Jahr zuvor, in der festen Erwartung, auch im Jahr 1000 wieder ernten und Brot backen zu müssen, weil der Weltuntergang ausfällt oder zumindest auf sehr viel später verschoben werden wird.

Der „Aufstand der letzten Generation“ hat sich eine komplizierte Theorie zurechtgelegt, der zufolge das Containern von weggeworfenen Lebensmitteln die Welt retten wird, weil es die für uns alle lebensgefährliche landwirtschaftliche Massenproduktion einzudämmen hilft. Problematisch daran ist, dass leider – wie schon vor 1022 Jahren – sehr viele Menschen verhungern werden, falls wir den Untergangspropheten folgen und aufhören, zu säen, zu ernten und Brot zu backen.

Gut nur, dass die Bauern ihnen nicht zuhören – damals nicht, und heute auch nicht.

