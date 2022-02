Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Abend des 13. August 2021 attackierte der afghanische „Flüchtling“ Milad A. im Dresdner Hauptbahnhof wahllos Reisende. Einen trat er von einer Bank, einen anderen griff er mit einem Küchenmesser mit einer 9 cm langen Klinge an und verletzte ihn an der Hand. Einen Dritten jagte er durch den Bahnhof, stach neunmal auf ihn ein und verletzte ihn am Arm und an der Hüfte. Dabei schrie er „Allahu Akbar“ – „Allah ist am Allergrößten“, was bekanntermaßen auch gerne von radikal-islamischen Terroristen bei ihren Anschlägen gerufen wird. Erst Bundespolizisten konnten den Moslem mit gezogenen Waffen stoppen.

Nur drei Zeitungen berichteten im August über diese brutale Attacke. Beim mdr erschien online ein gewohnt nichtssagender Artikel, in dem nur von einem „Mann“ und „Angreifer“ die Rede war, die Messerangriffe wurden ohne den wichtigen Zusatz „Allahu Akbar“ geschildert. Ebenso bei der Zeit, die einen 23-Jährigen „mutmaßlichen Täter“ meldete.

Etwas besser informiert wurde der geneigte Leser bei den Dresdner Neuesten Nachrichten. Dort wurde immerhin erwähnt, dass der Angreifer ein Afghane ist. Aber ohne Allahu Akbar. Dieser enorm wichtige Umstand wurde offensichtlich von der Polizei unter Verschluss gehalten. Mit dem fadenscheinigen Vorwand, dass „aus ermittlungstaktischen Gründen“ derzeit keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich seien.

„Verunsicherung der Bevölkerung“

Vielleicht ging es aber auch darum, dass die Bevölkerung nicht „verunsichert“ wird, wie es schon der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am 17. November 2015 bei einer Pressekonferenz formulierte, als das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden abgesagt werden musste. Ein irakischer Moslem wollte sich damals im Stadion in die Luft sprengen. Die deutschen Sicherheitsbehörden wurden damals wohl von französischen und israelischen Geheimdiensten gewarnt.

Das Spiel hätte vier Tage nach dem Terror-Anschlag von Paris stattgefunden, als zeitgleich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich spielte und sich ebenfalls ein Moslem im Stadion in die Luft sprengen wollte. Die Explosion erfolgte dann vor dem Stadion, da der Dschihadist nicht durch die Einlasskontrollen gekommen war. Den lauten Knall konnte man im Stadion und während der Live-Übertragung im Fernsehen deutlich hören. In Paris waren an diesem Abend durch die koordinierten Anschläge von radikal-islamischen Terroristen 130 Menschen getötet und 683 verletzt worden, 97 davon schwer.

In Hannover befürchtete man, dass die möglichen Attentäter statt des Anschlags im Stadion noch irgendwo anders in der Stadt zuschlagen könnten. All dies wollte aber Thomas de Maiziere der Bevölkerung damals nicht sagen. Wegen der „Verunsicherung“.

Radikal-islamischer Terror völlig eindeutig größte Bedrohung

Wer weiß, was uns in Bezug auf den radikal-islamischen Terror noch so alles nicht gesagt wird. Stattdessen faselt die jetzige Bundesinnenministerin Nancy Faser fast täglich vom Rechtsextremismus als der größten Bedrohung für Deutschland und es werden die Anschläge der Psychopathen in Hanau und Halle als rechtsextremistischer Terror rauf und runter dekliniert, während die radikal-islamischen Terror-Anschläge von Berlin-Weihnachtsmarkt, Würzburg Zug, Ansbach Stadtfest, Essen Sikh-Tempel, Hamburg Supermarkt, Hannover Bahnhof und Waldkraiburg Restaurants, um nur einige zu nennen, geradezu totgeschwiegen werden.

Genauso wie die insgesamt 23 von den Sicherheitsbehörden seit dem Jahr 2000 verhinderten großen radikal-islamischen Terroranschläge, die auf deutschem Boden verübt werden sollten und eine große Zahl von Toten verursacht hätten – getreu der Koranbefehle „Tötet die Ungläubigen, wo immer Ihr sie findet“.

Bei der Bundesanwaltschaft wurden im Jahr 2021 sage und schreibe 202 Ermittlungsverfahren gegen radikale Moslems eingeleitet, gegen Rechtsextremisten gerade mal 5. Insgesamt gibt es über 600 akute radikal-islamische Gefährder, denen jederzeit ein Terror-Anschlag zugetraut wird. Der Verfassungsschutz hält rund 2000 Islamisten für besonders gefährlich. Dem gegenüber stehen gerade mal 71 rechtsextreme Gefährder. Für jeden un-ideologisch denkenden Menschen mit gesundem Verstand ist also völlig eindeutig, was die größte Bedrohung für unsere Demokratie und unser Land ist.

Wir werden aber von linksideologisch verblendeten Figuren, die jetzt leider an den Schaltstellen der Macht in der rot-grünen Regierung sitzen, vorsätzlich getäuscht. Eine große Schar von linksliberal tickenden Journalisten in den Massenmedien teilen diese Sichtweise und unterstützen diese gigantische Täuschung mit einer extrem lückenhaften Berichterstattung, die oft das Wesentliche weglässt.

Nicht „Gott ist groß“ sondern „Allah ist am Allergrößten“

Zurück zu Dresden: dies war nicht die erste Messer-Attacke des Afghanen. Schon vor drei Jahren wurde Milad A. wegen einer Messer-Attacke im Dresdner Bahnhof zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Erst jetzt, ein halbes Jahr nach der Attacke, erfährt die Bevölkerung etwas über die ganz offensichtlich radikal-islamische Motivation. Zu Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Dresden veröffentlicht die Bild-Zeitung die Schlagzeile „.Afghane schrie Allahu Akbar“. Leider übersetzen die Bild-Redakteure den radikal-islamischen Schlachtruf mit „Gott ist groß“.

Es ist aber nicht allgemein „Gott“ – es ist der islamische Gott ALLAH. Ein ganz wichtiger Unterschied, denn mit „Gott“ wird unterschwellig vermittelt, dass ein universeller Gott gemeint sei, den ja auch Christen anbeten. Dem ist aber definitiv NICHT so. Einen größeren Unterschied als zwischen Allah und dem christlichen Gott kann es kaum geben – das Gottesbild ist geradezu diametral entgegengesetzt. Auf der einen Seite der nächstenliebende, verzeihende, gütige, geradezu pazifistische, ja sogar feindesliebende Jesus Christus, auf der anderen Seite der rachsüchtige, tötungsbefehlende, kriegsfordernde und schwere Körperstrafen für Ungehorsam anordnende Allah.

„Islamwissenschaftliches“ Gutachten des Landeskriminalamts

Jetzt wird es aber noch spannender: wie die Bild-Zeitung meldet, gebe es laut eines sogenannten „islamwissenschaftlichen Gutachtens“ des Landeskriminalamts bei dem afghanischen Moslem „keine Hinweise auf Extremismus“. Also kein radikal-islamischer Terror, sondern wohl mal wieder eine „psychische Erkrankung“, eine „paranoide Schizophrenie“ mit „fehlender Impulskontrolle“, vielleicht noch garniert mit einem „Flucht-Trauma“. Zur Krönung dann möglicherweise auch „schuldunfähig“, ab in die Psychiatrie.

Der Afghane behauptet, sich an nichts zu erinnern zu können. Er habe eine Stunde vor seiner Attacke die Droge Crystal genommen und „nur Angst“ gehabt.

Natürlich. Es gibt ja schließlich haufenweise Crystal-Konsumenten, die nach Einnahme der Droge „Angst“ bekommen und als Reaktion darauf messerstechend auf unbeteiligte Menschen losgehen. Und dabei „rein zufällig“ das einschlägige „Allahu Akbar“ rufen.

Diese typische Taqiyya, das erlaubte Täuschen der Ungläubigen, glaubt man hierzulande bei Justiz, Polizei und Politik nur allzugerne, wenn man damit möglichst schnell von einem radikal-islamischen Motiv für den Anschlag wegkommt. Was ja schließlich die Bevölkerung „verunsichern“ könnte.

„Islamwissenschaftler“ im Dienst der Kriminalpolizei

Mit einem solchen „Islamwissenschaftler“ in Diensten der Kriminalpolizei habe ich übrigens auch schon zu tun. Um eine Anzeige gegen mich in Hamburg wegen angeblicher „Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses“ unterfüttern zu können, wurde ein „Referent für Islamwissenschaft“ engagiert. Der meine faktisch belegten Aussagen bei der Kundgebung in Hamburg am 8. Oktober 2020 in einer 16-seitigen Ausarbeitung in die Kategorien „Islamkritik“, „Muslim:innenkritik“, „Islamfeindlichkeit“, „Muslim:innenfeindlichkeit“ und „Islamophobie“ einteilte.

Das muss man sich einmal vorstellen – der politische Kampfbegriff „Islamophobie“, den Ayatollah Khomeni 1980 erfand und mit dem er versuchte, in der Islamischen Republik Iran die völlig berechtigte Islamkritik als eine krankhafte Angst hinzustellen und damit unterbinden zu können, wird in Deutschland im Jahr 2021 von sogenannten „Islamwissenschaftlern“ verwendet, um Islamkritiker hierzulande zu diskreditieren.

Das Ganze hat Methode und System. Ein Strippenwerk, ausgehend von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), in der derzeit 56 Staaten zusammengeschlossen sind, in denen der Islam Staatsreligion oder die Religion der Bevölkerungsmehrheit ist. Diese OIC übt seit Jahren Druck auf die Europäische Union aus, die sogenannte „Islamophobie“ in der EU unter Strafe stellen zu lassen. Damit will die OIC natürlich erreichen, Islamkritik generell zu kriminalisieren. Mehr dazu in Kürze.

