Von DIETMAR FRIEDHOFF | Nachdem die US-amerikanisch geführte Militärkoalition im Jahr 2001 den Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan herbeigeführt hatte, wurde die freiwillige Entschleierung afghanischer Frauen zum Symbolbild für deren Befreiung von der islamistischen Knechtschaft. Damals spendeten westliche Journalisten noch Applaus – heute, 20 Jahre später, verkauft uns das zwangsgebührenfinanzierte Funk-Netzwerk von ARD und ZDF die religiöse Verschleierung nicht nur als modischen „Way of Life“, sondern als Ausdruck von „Feminismus“ und „Antirassismus“.

Das Beispiel zeigt, wie weit die Unterwanderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch islamaffine bis salafistische Mitarbeiter bereits fortgeschritten ist (Tichys Einblick leistete hierzu wertvolle Recherchearbeit). Die Widerstandskräfte gegen den religiösen Fundamentalismus scheinen, wohin man blickt, erlahmt zu sein. Gleichzeitig liebäugelt der iranischstämmige Omid Nouripour, neben Ricarda Lang kürzlich als Co-Vorsitzender der Grünen gewählt, mit der Einführung von „grundgesetzkonformen“ Teilen der Scharia.

Wie konnte es soweit kommen? – Ich denke, dass man drei Hauptursachen in den Blick nehmen muss, und zwar:

1. den fehlgeleiteten westlichen „Demokratie-Export“, an dem sich Deutschland mit der Bundeswehr beteiligt,

2. die fehlgeleitete deutsche Entwicklungshilfe und den damit bezweckten „Ideologie-Export“,

3. den fehlgeleiteten „Ideologie-Import“ durch Massenmigration.

Die Versuche der vergangenen Jahrzehnte, in Ländern Nordafrikas sowie Zentral- und Vorderasiens demokratische Strukturen mittels militärischer Interventionen durchzusetzen, haben immer das Gegenteil dessen bewirkt, was sie eigentlich bezweckten, denn sie führten zur gesellschaftlichen Destabilisierung und zu Bürgerkriegen. Statt prowestliche und demokratische Gruppen langfristig zu stärken, begünstigten sie den Vormarsch von Islamisten.

Der schmähliche Rückzug westlicher Streitkräfte aus Afghanistan setzte einen tragischen Schlusspunkt unter die Hoffnungen, die den 20 Jahre dauernden NATO-Einsatz getragen hatten und im vollkommenen Bankrott endeten, als sich zeigte, dass die Afghanen nicht willens waren, für einen liberalen demokratischen Staat nach westlichem Vorbild einzustehen. Die Praxis zeigt: Was für uns selbst gut und richtig ist, ist mit archaischen Gesellschaften nur bedingt vereinbar. Wir müssen daher endlich die eurozentristische Brille absetzen. Denn die Strategie des Demokratie-Exports, koste er, was er wolle, schadet nicht nur den davon betroffenen Ländern, sondern auch denen, die sich militärisch engagieren. Indem sie der Vernichtung von Wohlstand und der Verbreitung von Elend Vorschub leisten, fördern sie auch die Migration nach Europa mit all ihren katastrophalen Folgen für unser Gemeinwesen.

Weniger verheerend, aber ähnlich wirkungslos gestaltet sich der Werte-Export im Rahmen der sogenannten Entwicklungshilfe. Auch hier wird mit großer Zuverlässigkeit das Gegenteil des Gewünschten erreicht: Statt wirklich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, zementiert die deutsche Entwicklungshilfe Abhängigkeitsverhältnisse, die in erster Linie den meist korrupten Eliten vor Ort und unserer eigenen heimischen „Entwicklungshilfeindustrie“ zugutekommen. Solange sie weiter alimentiert werden, sehen die Empfängerländer zwar über die ideologischen Vorzeichen der deutschen Zuwendungen großzügig hinweg. Doch wird wohl niemand ernstlich annehmen, dass Projekte zum „Gender Mainstreaming“ und zur Förderung sexueller Minderheiten geeignet sind, unser Ansehen in diesen Ländern zu mehren. Was wir in Wahrheit exportieren, ist das Bild eines dekadenten Westens, das bestenfalls Unverständnis, wenn nicht gar Verachtung weckt.

Dieses Bild wiederum prägt auch die Erwartungen vieler Migranten, die nach Deutschland und Europa aufbrechen. Mit ernsthaftem Druck, ihre religiösen und kulturellen Gebräuche abzulegen, müssen sie hier nicht rechnen, im Gegenteil. Ob Kinderehen, weibliche Genitalverstümmelung oder muslimische Ehrbegriffe: Die linksgrünen Kulturmaßstäbe saugen alles an, was nicht zu uns passt – Hauptsache, man zerstört das Eigene. So wird all das, was vor kurzem noch als verwerflich und mit unserem Menschenbild unvereinbart galt, als kulturelle Bereicherung verklärt: Wenn Burka und Hijab erst einmal als Ausdruck des Feminismus gelten, wie lange wird es dann noch dauern, bis man uns auch die weibliche Genitalverstümmelung auf die gleiche Weise zu verkaufen sucht?

Was dahinter steht, ist etwas, was ich als „linken Kulturkolonialismus“ bezeichne. Einerseits trägt dieser linke Kulturkolonialismus die Gender-Ideologie und ein universalistisch-liberalistisches Menschenbild als Spaltpilz in die zum Teil noch archaischen Gesellschaften der Entwicklungsländer hinein. Andererseits wird, sobald es um die Rechte von Migranten in Deutschland geht, jede religiös-kulturelle Tradition als „schutzwürdig“ erklärt, ganz gleich, ob sie im Widerspruch zum Grundgesetz steht oder nicht. Nur für unsere eigenen, unsere deutschen Gebräuche gilt das nicht: Die sollen auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt werden.

Dabei ist es doch eine Binsenweisheit, dass Integration scheitern muss, wenn dem Integrationswilligen gar nicht klar ist, wohinein er sich eigentlich integrieren soll. Wenn jenseits der deutschen Sprache keine Kultur mehr zu erkennen ist (siehe Aydan Özoguz), müssen sämtliche Alarmglocken schrillen. Das heißt auch, dass wir uns selbstkritisch fragen müssen, warum das Erbe des jüdisch-christlichen Abendlandes über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer stärker geschwunden ist – und auch, welche politischen Akteure diesen Prozess des Unsichtbarmachens vorangetrieben (oder hingenommen) haben. Eine breite gesellschaftliche Debatte hierzu ist überfällig.

Der linke Kulturkolonialismus kolonisiert also nach innen und nach außen. Dass dessen Verfechter zur Begünstigung des Islams sogar den Feminismus missbrauchen, zeigt im Übrigen, wie weit sich eben dieser neue LGBTQ-Feminismus von der Frauenemanzipationsbewegung entfernt hat. Sagen wir es in der gleichen Deutlichkeit wie Alice Schwarzer in ihrem 2011 erschienen Buch „Die große Verschleierung. Für Integration, gegen Islamismus“: Der Schleier ist das Symbol der Unterdrückung eines Geschlechts, und der Ganzkörperschleier hat in einer Demokratie nichts zu suchen!

Die Frauenemanzipation im Sinne Alice Schwarzers ist Teil jener europäischen Kultur und Lebensweise, für die wir heute einstehen müssen, wenn wir sie in die Zukunft bewahren wollen. Es braucht nichts weniger als eine europäische Kulturerhebung, um dem linken Kulturkolonialismus die Stirn zu bieten. Wenn wir hingegen vor den Linken und dem Islam immer weiter zurückweichen, dann haben wir schon verloren.

Dietmar Friedhoff (55), Diplom-Ingenieur und Oberstleutnant der Reserve, ist seit 2017 für die AfD Mitglied des Deutschen Bundestages. Im 19. Deutschen Bundestag ist Friedhoff Obmann des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zudem ist er als stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss, sowie im Vermittlungsausschuss vertreten. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge auf Facebook und auf Telegram.