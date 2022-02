Im Zug der sich dahinschleppenden Missbrauchskrise in der katholischen Kirche wird immer neu nach den Ursachen gefragt: Papst Franziskus will einen fatalen «Klerikalismus» als Auslöser festgestellt haben, manche Bischöfe sind davon überzeugt, der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester werde durch das «System» der Kirche begünstigt, andere wollen speziell den Zölibat dafür verantwortlich machen.

Die Kirche müsse im Ganzen völlig erneuert werden, «kein Stein dürfe auf dem andern bleiben», ist zu hören, was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Delinquenten der letzten sechzig Jahre um nicht mehr als drei Prozent der in diesem Zeitraum wirkenden Priester handelt, etwas überzogen anmutet. Es ist dabei offenbar vergessen, dass die Kirche der Gegenwart keinesfalls das verkrustete und versteinerte Monstrum ist, als welches sie in diesen Bekundungen erscheint. Sie hat vielmehr eine Revolution hinter sich, die in der ganzen Kirchengeschichte ihresgleichen sucht.

Das Zweite Vatikanische Konzil, das vor sechzig Jahren beendet wurde, hat zwar die äussere Form der Hierarchie, die Leitung der Kirche durch den Papst und die Bischöfe, ebenso wie den überlieferten Glauben der Kirche bestätigt, es hat zugleich aber eine Entwicklung ins Rollen gebracht, die tatsächlich «keinen Stein auf dem andern liess» – das Gesicht der Kirche hat sich in diesen sechzig Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert. Und diese Veränderungen sind nicht abgeschlossen – es ist in Wahrheit so, dass dieser Prozess längst unbeherrschbar geworden ist, da die Gehorsamsstrukturen der nachkonziliären Kirche weitgehend zusammengebrochen sind…

Fortsetzung dieses ausführlichen und anspruchsvollen Artikels hier in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Schriftsteller Martin Mosebach ist ein ausgezeichneter Kenner der Kirche