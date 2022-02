Von KEWIL | Ohne irgendeinen Anlass, ohne jegliche Beweise, verantwortungslos bis in die Knochen lügen westliche Regierungen und ihre gleichgeschaltete Presse das Blaue vom Himmel herunter, schüren Panik und lechzen nach Krieg gegen Russland:

Auswärtiges Amt fordert alle Deutschen auf, die Ukraine zu verlassen (SPIEGEL) – Lage spitzt sich zu: Bundesregierung ruft Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf (FAZ) – Zwei Tage für Eroberung Kiews: USA entblößen Russland im Ukraine-Konflikt (NTV) – Ukraine-Krise: Warum die USA so lautstark vor einem Krieg warnen (SZ) – Russland-Krise: Europa bereitet sich auf einen möglichen Krieg vor (ZEIT) – Ukraine-Konflikt: Russland kurz vor Invasion – Bundesregierung mit dringender Warnung (Frankfurter Runschau) – Russland-Ukraine-Konflikt: „Reisen Sie kurzfristig aus“: Bundesregierung fordert Deutsche auf, Ukraine zu verlassen (FOCUS) – Biden spricht mit Putin: Entscheidet dieses Telefonat über Krieg und Frieden? (BILD) – Auswärtiges Amt: Deutsche sollen Ukraine verlassen (Tagesschau) – Ukraine: Spekulationen um exakten Zeitpunkt für Invasion durch Russland – Was hinter all dem stecken könnte (Merkur) – Update Russische Invasion schon bald? Ukrainischer Präsident wundert sich über Warnungen der USA (Tagesspiegel) – Russia invasion could begin any day, US warns (BBC) – Konfliktzone: Ukraine-Krise: Erste US-Panzer in Rumänien eingetroffen (Der Standard) – Biden and Putin to Speak as U.S. Orders All but ‘Core Team’ to Leave Ukraine Embassy (New York Times) – Russia’s military build-up enters a more dangerous phase (Economist) – Update zum Ukraine-Konflikt: Außenministerin Baerbock: »Wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein« (SPIEGEL) – UKRAINE KRISE: Warum ein Krieg in diesen Tagen so wahrscheinlich ist wie noch nie (WELT) – „Es wird wahrscheinlich mit Flächenbombardements und Raketenangriffen beginnen“ (WELT)

Alles aktuelle Überschriften. Und so läuft es seit Wochen. Nur noch hirnamputierte Vollidioten. Bloomberg meldete sogar bereits vor ein paar Tagen 30 Minuten lang, Russland sei in der Ukraine einmarschiert, der Krieg habe begonnen.

Was sind das für Medien, die nur lügen, dass sich die Balken biegen? Müssen wir jetzt zum Volkssturm und in Russland einmarschieren und Putin an den Kragen? Wer bremst diese verlogene Bagage im Westen noch? Was für wahnwitzige Politiker haben wir?