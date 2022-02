Von KEWIL | Die Olympischen Winterspiele 2022 sind eröffnet. In Peking. Der verbotenen Stadt. Egal, ob Einzug der Athleten oder ein bisschen Feuerwerk zur Eröffnung, das deutsche Staatsfernsehen musste an allem herummäkeln. Die Menschenrechte, Hongkong, die mohammedanischen Uiguren, die bösen Chinesen und so weiter.

Nicht erst heute, nein, schon monatelang wird Richtung Olympia hin und her boykottiert. Der grenzsenile US-Präsident und die USA haben angefangen, andere (angelsächsische) Länder sind gefolgt, und auch die großmächtige Außenministerin des großmächtigen Nato-Mitglieds Deutschland, also die Annalena Baerbock, bleibt in Europa. Xi Jinping kann nicht schlafen.

Und in allen Olympia-Sportsendungen wird nun ein Human-Rights-Aktivist als erster um einen Kommentar gebeten, Skispringen und Abfahrt kommen später. Es muss einfach an China politisch und überhaupt herumkritisiert werden. Und die Sportler könnten auch mehr tun, zum Beispiel queere Bändel in der Unterhose tragen und für schwarze Skifahrer – gibt es die überhaupt – hinknien.

Nur es interessiert halt keinen mehr. Bayerische Kreise und Städte haben eine Olympia-Bewerbung 2013 per Bürgerbefragung abgelehnt – der Verkehr, die teure Bauerei, der grüne Klimaschutz und so. Und dann hat halt China die Winter-Olympiade 2022 gekriegt. Und in Peking interessiert sich inzwischen kein Mensch mehr, wenn in München oder Berlin ein Radl umfällt.

Der normal gebliebene Bürger und Sportsfreund aber möchte unpolitische Sportveranstaltungen sehen, einen Abfahrtslauf, ein Skispringen – und Fußballspiele im November in Katar, und nicht Kicker, die dauernd politkorrekt für irgendwas auf ihren Knien rumrutschen.

Im übrigen wird China bald die führende Weltmacht sein und die USA samt Europa hinter sich lassen. Und die dekadenten grünversifften Politidioten in Berlin, die trotz leerer Gastanks im Winter nicht einmal mehr eine fertige Pipeline anstellen können – Boykott, Boykott – haben sich längst selbst versenkt.

Bei BILD TV meinte heute ein Schwätzer, nicht Sportler, sondern Politiker sollten zum Beispiel jeden Tag in die Stuttgarter Daimler-Zentrale und China in den Senkel stellen. Typisch! Dieser Trottel wusste nicht, dass der Daimler-Konzern längst in chinesischer Hand ist. Und ohne die Chinesen – siehe Lieferketten – läuft hier sowieso nichts mehr. Nur Aufplustern geht noch.

Natürlich gab es auch schon früher Olympia-Boykotte. Haben die aber was gebracht? Haben Boykotte überhaupt viel gebracht? Diese politische Boykottiererei muss aufhören. Wir brauchen wieder Politiker, die Politik können, – und die sollten ihre Stärken und Schwächen kennen, bevor sie mit ihren nackten Hühnerbrüsten Eindruck schinden wollen.