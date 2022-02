Von PETER BARTELS | Die Einschläge kommen immer näher für Merkel-„Söhnchen“ Olaf, Wuhan-Schwurbellocke Drosten, RKI-Tierarzt Wieler und den SPD-Corona-Minister mit den faulen Zähnen: Die Masken bringen Null … In Deutschland starben um die 100.000 Menschen an/nach der Corona-Spritze …

Julian Reichelt (von Springer-Milliardär Döpfner gefeuerter BILD-Chef, weil er eine Frau liebt!) twitterte heute, 8.08 Uhr: „Die Maskenpflicht ist das einzige Gesetz in Deutschland, das nahezu ausschließlich von Bürgern durchgesetzt wird. Masken schützen nicht unsere Gesundheit, sie schaden unserer Psyche, v.a. Kindern. Es liegt an uns, diesen unterwürfigen Lauterbach-Fetisch nicht mehr mitzumachen.“

Und Viren-Experte Dr. Jochen Ziegler (ebenfalls heute, Montag, 14. Februar) auf die ACHGUT-Frage: Um welchen Faktor reduziert das Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen bzw. im Freien das Ansteckungs- bzw. Übertragungsrisiko?

Ziegler: „Die Masken sind für die Übertragung irrelevant, weil deren Gitter viel weiter sind als der Durchmesser der Viren. In geschlossenen Räumen ist der Viruspartikelgehalt der Luft mit und ohne Masken gleich hoch, draußen gleich niedrig. Die Masken dienen nur dazu, ein Bild der stetigen Präsenz des Corona-Virus zu erzeugen und die Angst aufrecht zu erhalten, um das „Maßnahmen“-Regime weiter zu legitimieren. Wer im Labor mit humanpathogenen Viren arbeitet, atmet aus der Flasche. Masken halten nur Bakterien, Pilze und Protozoen ab, aber keine Viren. Das weiß jeder Mikrobiologe und jeder Chirurg.“

Impfspritze ist schuld

Gegen Ende des sehr (!!) lesenswerten Fragen-Katalogs, den das Wieler-RKI sich bis jetzt weigerte zu beantworten, kommt die Todes-Klatsche für Corona insgesamt. ACHGUT:

„Die Welt schreibt am 31.12.2021 unter der Überschrift „Die rätselhafte Übersterblichkeit im Herbst“: „Seit Oktober sterben mehr Menschen in Deutschland, als man aufgrund früherer Jahre erwarten würde … wie erklärt sich diese Übersterblichkeit?

Dr.Ziegler: „Sie erklärt sich vor allem durch die Impfkampagne … Wie hoch die Zahl der an der Impfung Gestorbenen ist bzw. sein wird, lässt sich gegenwärtig nicht sagen. Die schlimmsten Prognosen gehen davon aus, dass in Deutschland bis zu 100.000 Menschen an der Impfung verstorben sein könnten. ACHGUT: Wie hoch ist die Zahl der Todesfälle pro 100.000 Erkrankungsfällen nach Alterskohorten und Geschlecht? Wie hoch ist die Zahl der Hospitalisierungen auf Normal- bzw. Intensivstationen pro 100.000 Erkrankungsfällen nach Alterskohorten und Geschlecht? Corona? 0,0013 % bis zu 0,65 % Dr. Jochen Ziegler: John Ioannidis* hat zur Tödlichkeit sehr gute Daten. Die IFR (infection fatality rate) ist wie folgt verteilt (vor der Omikron-Variante): 0 bis 19 Jahre: 0,0013 Prozent,

20 bis 29 Jahre: 0,0088 Prozent,

30 bis 39 Jahre: 0,021 Prozent,

40 bis 49 Jahre: 0,042 Prozent,

50 bis 59 Jahre: 0,14 Prozent

60 bis 69 Jahre: 0,65 Prozent Bei über 70-Jährigen steigt die IFR dann auf bis zu 1 Prozent, Altersheimbewohner, die älter als 80 Jahre sind, haben eine IFR von 2 bis 4 Prozent. Die Zahlen sind deutlich niedriger als bei Influenza. Zur Hospitalisierung gibt es keine guten aktuellen Daten, doch sind verhältnismäßig wenige wegen COVID im Krankenhaus. Dies war die ganze Zeit der „Pandemie“ über so.

PI-NEWS: Wer hat Deutschland hinter die Maske, in die Corona-Gulags getrieben? Die Angst!! Wer hat ihnen Angst gemacht?? Eine staatsgläubiger Presse (anfangs auch BILD) und Staats-Medien wie ARD/ZDF. Gebetsmühlenhaft lügen sie 83 Millionen Menschen immer noch und immer wieder in den Corona-Knast. Auslöser der Angst-Kampagne: die DDR-„Physikerin“ Merkel, die schon bei der Nationalhymne Zitteranfälle bekommt … Bayerns Wendehals Markus Söder sagte täglich soviel Tote wie bei einem abstürzenden Passagierflugzeug voraus … Der studierte PR-(nicht Virologie)-Professor Lauterbach faselte von Tausenden Toten wöchentlich … Retter in der Not? Der Gesunde Menschenverstand!!

*John Ioannidis ist DER Top-Virologe der Welt, berät/beriet (?) die WHO (UNO-Weltgesundheitsbehörde).

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.