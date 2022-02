Von MANFRED ROUHS | Die bekannte Hamburger Werbemanagerin Alexandra von Rehlingen (62) soll die grüne Parteivorsitzende Ricard Lang auf Instagram beleidigt haben. Dabei ging es um die Körperfülle der 28-Jährigen. Die war mit einer Klimaforderung öffentlich aktiv geworden: „Alles tun, um beim Klimaschutz endlich auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

Von Rehlingen verlinkte ein Foto der grünen Spitzenpolitikern mit dieser Losung und kommentierte: „Wenn die grüne Tonne vegan leben würde … wäre dem Klima geholfen.“

Daraufhin hob ein Sturm der Entrüstung in den Medien an. Von Rehlingen, die mit dem bekannten Pianisten und Dirigenten Justus Frantz verheiratet war, eine Werbeagentur in Hamburg leitet und weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen ist, musste den Beitrag löschen. „Bild“ bewertete ihre Äußerungen als „eine unfassbare Entgleisung“. Das Blatt zitiert von Rehlingen mit der Äußerung:

„Ich will niemanden beleidigen, mir ging es nur darum, auf die Sache aufmerksam zu machen. Jeder weiß, dass es für die CO2-Bilanz viel schlimmer ist, Tiere zu essen als z.B. einen Diesel zu fahren. Die Person war nur das Vehikel, das mich inspiriert hat (…). Wir leben in einer humorlosen Welt.“

Wer sich politisch an prominenter Stelle öffentlich betätigt, büßt normalerweise weite Teile seines Rechtes an Privatsphäre ein. Die Fälle Künast und Lang belegen allerdings, dass diesbezüglich grüne Politiker in der veröffentlichten Wahrnehmung gegenüber Spitzenvertretern anderer Parteien privilegiert zu sein scheinen. Sie verbal anzugehen, gilt als unschicklich. Die Bundestagsabgeordnete Künast klagt sich derzeit erfolgreich durch alle Instanzen, um vorzubeugen, in den sozialen Netzwerken mit ähnlichen Verbalattacken angegangen zu werden, wie sie auch viele andere Menschen treffen.

Starkes Übergewicht ist für Alte und Kranke oft schwer zu vermeiden, bei jungen und beweglichen Menschen aber meist ein Ergebnis von Stress und Völlerei. Ich weiß, wovon ich rede. Im Jahr 2004 habe ich 40 kg abgenommen und mein Gewicht seither gehalten. Dazu ist kürzlich auf Youtube ein Video veröffentlicht worden:

Ich werde es mir verkneifen, dieses Video mit meinen Vorher-Nachher-Bildern Ricarda Lang unter die Nase zu reiben. Ich befürchte eine Anzeige wegen Beleidigung, zumal ich in dem Video behaupte: „Und Du kannst das auch!“

Stattdessen wünsche ich Ricarda Lang einen guten Appetit und eine stabile Gesundheit. Sie wird früher oder später schon sehen, was sie von ihrer Lebensweise hat …

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.