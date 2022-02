Von PETER BARTELS | Brüderchen Uwe mailte schnappatmend aus Göttingen, der GRÜNEN-Metropole im Norden: „Hast du gerade Köppel gesehen … Diesen Sozi gehört, der da mit dem Nazi-Hackebeil über die AfD hergefallen ist? Das also ist DEIN Köppel??“

Auch unsereiner musste sich erst aus der Erstarrung lösen. Nicht nur, weil eine weitgehend unbekannte Feuilleton-Pfeife namens Manfred Kleemann, Filmproduzent und ewiges SPD-Mitglied, im Schatten der Berlinale bräsig die sozialistischen Backen aufblasen durfte, Hitlers Nazis zu konservativen Rechten verniedlichte, fünf Millionen demokratisch gewählte AfD-Wähler zu NSDAP-Nachfolgern machte.

Vor allem, weil Roger Köppel, der letzte weiße Ritter in grün-roten Gesinnungsdiktatur-Zeiten, über diese verlogenen Ungeheuerlichkeiten hinweg lächelte. Höflich? Feige? Schweigend! Das war Waterloo! Also auch Köppel nur ein Kuschel-Knecht, wie die von Merkel rot-grün getünchte, früher christlich-konservative CDU?!? Offenbar nach einem Orkan der Entrüstung robbte Köppel am Freitag Richtung Canossa. PI-NEWS gibt ihn leicht gekürzt/redigiert wieder:

Von Waterloo nach Canossa

„Ich hatte ja kürzlich eine Sendung, da hat ein Freund von mir, ein Filmproduzent, SPD-Mitglied, Martin Kleemann, die AfD als eine Nazi-Partei, die Nachfolgepartei der NSDAP bezeichnet. Ich habe ihn das sagen lassen, weil es ein Gebot der Höflichkeit ist, dass ein Gast seine Meinung kundtun kann, auch wenn ich sie nicht teile…

Ich halte solche Aussagen für völlig abstrus, abwegig … Das ist eine missbräuchliche Verwendung von historisch belasteten Begriffen, das stimmt auch nicht: Wenn die AfD die Nachfolgepartei der NSDAP wäre, dann… ist das eine groteske Verharmlosung der NSDAP. Denn bei allem, was man der AfD vorwerfen möchte – einen Angriffskrieg, einen Völkermord, Konzentrationslager hat sie (glaube ich) weder gefordert noch installiert…

Da sehen Sie einmal, wie bescheuert mittlerweile darüber diskutiert wird.

Meine These ist ja, dass die Leute, die das sagen, nicht glauben, dass stimmt, was sie sagen. Die sagen das, weil die neue demokratische Konkurrenz, die da von Millionen Wählern legitimiert wird, eine unliebsame Konkurrenz ist. Und weil sie keine stichhaltigen Argumente haben, die AfD zu widerlegen … greift man zu dieser Nazi-Keule … Ich erneuere meine Forderung, das Wort Nazi aus dem Wortschatz zu streichen; wenn man ernst nimmt, was damals war, diese Schrecklichkeiten, diese gigantischen Katastrophen, die ja ein Schandmal nicht nur für die Deutschen sind … Diese Erfahrungen muss die ganze Menschheit demütig machen. Wie auch die Greueltaten des Kommunismus, Pol Pot in Kambodscha, Mao in China, Gulag in der Sowjetunion. Ich meine die Weltgeschichte war eine Schlachtbank ideologischer Verwirrungen und Verirrungen…

Mehltau und giftiger Nebel

Deshalb plädiere ich vor allem bei den Medien: lasst euch von der Politik nicht einspannen. Diese Nazi-, diese Verunglimpfungs-Rhetorik, die sich wie Mehltau, wie ein giftiger Nebel in Deutschland über die Diskussionen legt, so dass sich sehr viele Leute gar nicht mehr trauen, ehrlich zu sagen, was sie denken … Dass sie diese Nazi-Vergleiche absolut satt haben, für bescheuert halten …

Wenn heute ein Politiker mit einem Programm von 1933 bis 1945 in der politischen Arena antreten würde, könnten Sie seine Wähleranteile nicht einmal mit dem Elektronenmikroskop erkennen!! Man sollte einfach mal aufhören, diese Bagatellisierung der Geschichte zu betreiben … Und zur richtigen Demokratie gehört, dass man diese Partei mit Argumenten widerlegt, nicht mit dem Verfassungsschutz verfolgt, nicht mit irgendwelchen geschichtsblinden Verleumdungen behelligt.

Das ist auch eine Beleidigung von Millionen Deutschen, denen man unterstellt, dass sie wieder irgendwelchen Nazi-Rattenfängern und Schlangenöl-Verkäufern auf den Leim gekrochen sind… Als jemand, der Deutschland gern hat, beelendet mich dieser Flachsinn und diese der deutschen Intelligenz völlig unwürdigen Veroberflächlichung der politischen Debatte. Aber so geht’s halt in der Politik: Wer keine Argumente mehr hat, muss anschwärzen, muss verleumden …“

Köppel und das schnelle Pferd

Je nun, Roger Köppel reitet gern ein zu schnelles Pferd: Sein naives Lob für die GRÜNE Trampolin-Springerin in Sachen Ukraine/Russland … Sein peinliches Lob für „Viertel nach Acht“; obwohl die Talkshow sich seit der verlogenen Hinrichtung von Julian Reichelt immer deutlicher mit einer Schere im Schädel zum ÖR-Kinderkanal lacht und labert … In der unter Reichelt wirklich „besten Talkshow“ ist Köppel nur noch als nützlicher Claqueur in der Werbung zu sehen. Pausenclown …

Aber vielleicht weiß der trotz allem sympathische, aufrechte Schweizer ja nicht, dass der eigentliche Macher der Sendung (ein Österreicher!) längst Julian Reichelt hinterher gelaufen ist … Mit ihm (und anderen) im Geheimen an einer „Konkurrenz“ bastelt … Wahrscheinlich weiß nicht mal Springer-Milliardär Döpfner, wieviele bei BILD-TV schon und noch mit den Hufen scharren …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.