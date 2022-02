Von PETER BARTELS | Hosianna! Schwule, Gender*innen aller Länder, kommet, frohlocket. Euch ist ein neuer Heiland geboren. Diesmal bei „Viertel nach Acht“. Den Messwein hat er offenbar vorher gleich ausgesoffen …

Hans-Ulrich Jörges (70) durfte neulich den alten Klepper „Katholische Kirche“ mit dem Knüppel der heiligen Heuchler prügeln; das frühere Glühwürmchen der stern-Schnuppe, brabbelte in der BILD-Talkshow über die vielen Kinderlein, die von notgeilen Pfäfflein immer wieder unter die Soutane gezogen wurden. Jörges: „Wir kommen zum Messwein …Wir reden heute mal nicht über Corona, sondern über die andere Pandemie, über den Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche … Das ist der bleibende, größte Sündenfall in der Geschichte der Kirche und vielleicht einer der größten in der Geschichte der Menschheit“ …

Seufz! Seit den Hitler-Tagebüchern muss es bei einem deutschen sternchen-Reporter halt immer gleich „die Geschichte“, mindestens aber „die Menschheit“ sein, Jörges: „Unglaublich, dass mit Religionserziehung befasste Menschen sich (im Schutzraum Kirche) an Kindern vergriffen haben. Unglaublich. Jetzt rast die Kirche ungebremst auf den Abgrund zu. Die Amtsgerichte kommen schon gar nicht mehr hinterher, Termine für den Kirchenaustritt anzubieten“…

Ein Mönch namens Luther

Während die dicke Schminke der immer noch blonden Ex-BUNTE-Chefin Patricia Riekel (72) endgültig zur talkigen Maske erstarrte, krähte der ewige Besserwisser Jörges: „Es sind gerade mal noch 12 Prozent der Deutschen der Meinung, dass man großes Vertrauen in die katholische Kirche haben kann. Von den Katholiken sind es übrigens auch nur 29 Prozent …Das ist verheerend, die trauen ihrer eigenen Kirche nichts mehr zu“ … Und „der Münchner Kardinal Marx hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass manche Priester verheiratet besser aufgehoben wären“ …

Der katholische Mönch Martin Luther, seine Zisterzienser-Nonne, ihrer beider sechs Kinder werden im Himmel eine Bach-Kantate angestimmt haben, als Jörges bei BILD-TV predigt: „Ich sage: Wer die katholische Kirche vor dem Untergang retten will, muss sie neu gründen. Muss eine Kirche haben, die den Zölibat aufgibt, die dafür sorgt, dass Priester heiraten…“.

Weiße Bescheid, Petrus?!?

Ob der Mönch und seine Nonne an dieser Stelle allerdings auch noch bis zuletzt jubilierten, weiß nur der Heilige Geist. Jörges: Eine Kirche „die dafür sorgt, dass Frauen Priesterinnen werden können, Bischöfinnen und Päpstin… Die außerdem Geschiedene wieder verheiratet und denen nicht die Sakramente verweigert, was sie bisher tut. Die dann als letztes dafür sorgt, dass Schwule und Lesben auch getraut werden… Dann wäre die Kirche im 21. Jahrhundert angekommen“ …

Weiße Bescheid, Petrus, Du von Jesus persönlich zum allerersten Stellvertreter Gottes auf Erden ernannter, himmlischer Türsteher? Immerhin, Dein irdischer (angeblich katholischer) Laienprediger Jörges kann auch auf Kölsch jönne: „Die Sakramente, die Gottesdienste, alles das, was man an Riten und Traditionen in der Kirche kennt, sollten erhalten bleiben … Ich sage, verändert nur die Schale, in der euer Glauben aufbewahrt wird. Und die Schale muss unbefleckt sein … Ohne eine Neugründung geht’s nicht“ …

Schließlich strafft und rafft sich der alte, blonde Mann: „Ist das naiv, ist das todesmutig, sowas zu fordern … völlig sinnlos? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass grundstürzende Veränderungen immer illusionär erschienen sind am Anfang …“

4,4 Prozent Pfaffen, 8,6 Prozent Lehrer …

Nicht naiv, schon gar nicht todesmutig, Herr Geschwatzhuber, nur dumm und dämlich: Es gibt 2,281 Milliarden Christen auf der Welt, davon sind 1,34 Milliarden Katholen. In Deutschland 22,2 Millionen. Und 12.565 Priester. Von 1946 bis 2014 wurden (laut Statista) 1670 Priester des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt (!!) – 4,4 Prozent (weltweit etwa drei Prozent)…

Das Kriminologische Institut Niedersachsen ermittelte, dass 8,6 Prozent der heranwachsenden Schülerinnen Opfer sexueller Gewalt von Lehrern wurden… Heult da jetzt jemand auf? Hier kleine Ministranten, da knospende Mädchen?? Jesus hätte dem einen wie dem anderen einen Mühlstein an den Hals hängen lassen … Im übrigen: Man kann der Kirchensteuer auf Erden entkommen (wie unsereiner seit 35 Jahren), Gott erstaunlicherweise nicht!! Und: Die katholische Kirche gibt es seit 2000 Jahren, weil sie so ist, wie sie ist. Gott gibt es seit aller Ewigkeit: „Ich bin, der ich bin“ …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.