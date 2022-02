Von PETER BARTELS | Napoleon? Hitler? General Paulus? Alles unfähige Pfeifen! Jetzt zieht BILD in den Krieg: „Unternehmen Barbarossa“ da capo. Putin muss purzeln! BILD-Vize Paul Ronzheimers Legionen putzen schon die Bio-Helme…

Die Rotznase kennt sich aus. Stiefelte der Maulheld doch schon persönlich, schwer mit den Schätzen des nahen Supermarktes beladen, durch den ukrainischen Schützengraben, um als Marketender die „Freiheitskämpfer“ mit vollen Plastiktüten bei Laune zu halten. Kein Tag ohne Kriegshetze in BILD. Viel besser hätte es der „STÜRMER“, die Flak von Hitlers großdeutschem Reich, auch nicht gekonnt. Also peitscht Ronzheimer seine längst zum Blättchen geschrumpelte BILD (500.000 statt 5 Millionen) zum Volkssturm: “Lage in der Ukraine spitzt sich zu: Russland startet weiteres Manöver“ …

Dann schickt er, wie von Dr. Klumpfuß Goebbels gelernt, den OB von Kiew in die Propaganda-Schlacht: „Klitschko kämpft gegen eine russische Invasion in die Ukraine“. Dazu ein martialisches Foto im UFA-Wochenschau-Stil des Ex-Boxers im Kampfanzug, der sein Gewehr nachlädt. Dazu sagt Vitali Klitschko finster: „So will Putin uns in den Krieg treiben!“ Und: „Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen!“ Ronzheimer scheint Rotz und Wasser zu heulen, schluchzt: „Mitten im BILD-Interview“ ist „Vitali den Tränen nahe“. Während Klitschko sich wieder rappelt: „Ich werde Kiew verteidigen, mit der Waffe in der Hand.“

Krieg wie Rummelplatz



Ronzheimer: „Angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze bereitet Klitschko sich derzeit auf einen möglichen Angriff vor: „Ich trainiere die ganze Zeit, ich mache als ehemaliger Offizier und Chef der territorialen Verteidigung Fortbildungen.“ Und: „Ich gehe auf eine Schießanlage. Ich kann mit fast jeder Waffe schießen.“

Krieg ist also sowas ähnliches wie Rummelplatz, Schießbude, zwölf Treffer ein Bärchen … Wie das Kerlchen sich Krieg halt so vorstellt im mit Putin-Gas kuschelig warm beheizten Berliner Büro. Schließlich ein mit sinnloser schwarzer Corona-Maske „bewaffneter“ Scholz in der Ukraine. Und BILD souffliert: „Wenn Russland einmarschiert“… SPD-Scholz vollendet wie immer nichtssagend: “Wissen wir was zu tun ist“. Schabadabadu … Und der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparov muss für BILD den Partisanen machen: „Schickt Waffen nach Kiew, nicht Scholz!“

Dann Peter Tiede, „Schütze Arsch im letzten BILD-Glied“; DDR-Beruf Facharbeiter für Holztechnik (Spezialist „Billy-Regale“). Er vergreift sich langatmig und wirr an Putins Lebensweg und Polit-Psychologie: „Putin auf Kriegskurs gegen die Ukraine: Wie tickt der Aggressor, der Europas Frieden bedroht?“ Kein Wort darüber, das Putins Eltern bitter arm waren, trotzdem nicht in die Wodka-Flasche fielen, sondern für das Söhnchen sorgten. Stattdessen: „Das ist Leningrader Hinterhof seiner Kindheit: Gosse.“

Noch nicht bei Netflix …

Kotz! Unsereiner tippelte als Dreijähriger neben dem Kinderwagen, in dem Schwesterchen Karin in voll gekackten Windeln lag, durch den Schnee; Mutter war erst auf den letzten Drücker vor „dem Iwan“ aus dem Jahrhunderte alten (deutschen) Bauerndorf von Oberschlesien nach Berlin geflüchtet. Die Gnade der frühen Geburt legte den Nebel des Vergessens über den Exodus von elf Millionen anderen Deutschen…

Ronzheimer war acht, Tiede immerhin 18, als die Mauer fiel. Napoleons geschlagene Grande Armee? Hitlers „Unternehmen Barbarossa“, Millionen tote Russen? General Paulus und hunderttausende verhungerte, erfrorene deutsche Soldaten in Stalingrad? Die BILD-Buben Ronzheimer (37) und sein neuer Chef-„Knabe“ Boie (38) „können“ ja keine Ahnung haben; dieser Film lief ja noch nicht bei Netflix …

Und so geht das flächendeckende Bombardement der neuen (linken) VÖLKISCHEN BEOBACHTER weiter – von der Süddeutschen Alpenpravda bis zur juvenilen FAZ, wie PI-NEWS-Autor Kewil neulich in niederschmetternder Fleißarbeit aufgelistet hat. Wetten, dass „hinterher“ keiner „was von was“ gewusst hat?!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.