Was bisher kaum jemand weiß: Am 26. November 2021 hat die EU-Kommission einen Durchführungsbeschluss erlassen, der die bedingte Zulassung für den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen COVID-19 dergestalt verändert, dass dieser nun auch für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen wird. Dr. Sylvia Limmer, die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament, legte hiergegen einen Einwand ein: Während 15 Prozent der positiv auf Corona Getesteten in die besagte Altersgruppe fallen, macht diese Altersgruppe lediglich 0,016 Prozent der offiziellen Corona-Todesfälle aus (Paul-Ehrlich-Institut). Die Letalität in dieser Altersgruppe beträgt 0,000013 Prozent. Impfkomplikationen treten hingegen häufiger auf. Daher die Frage: Warum impfen?