Von KEWIL | Warum wird über die Ukraine und Russland im Westen von der überwältigenden Mehrheit unserer ignoranten Politik und gleichgeschalteten Presse seit Jahren nur gelogen?

Hat von unseren Eliten noch keiner gehört, dass auf der Krim mehrheitlich Russen leben und dass dann die Abstimmung über den Beitritt zu Russland dementsprechend ausfiel? Und im Ostteil der Ukraine, im Donbass, sieht es bis heute ziemlich ähnlich aus.

Dass sich Deutschland bei der Wiedervereinigung erst mal gar nicht getraut hat, die NATO auf ehemaliges DDR-Gebiet reinzulassen, ist ein mehrmals bewiesenes geschichtliches Faktum, und dass sich die NATO dann seit 1990 regelrecht an die russischen Grenzen heran gerobbt hat, zeigt jede Landkarte.

Russland wie einen armen Hund behandelt

Dabei wurde der NATO-Beitritt der Ukraine schon seit mindestens acht Jahren vom Westen gefordert. NATO-Manöver im Baltikum fanden in Sichtweite der russischen Grenzen statt. Und die Kriegstreiberei des Westens gegen Putin ist ebenfalls schon viele Jahre gang und gäbe!

Dabei wollte Putin um das Jahr 2000 herum ganz Russland in der NATO haben. Aber der Westen wollte ihn nicht, sondern ein kaputtes Russland. Jede Teilrepublik hätte man dagegen sofort aufgenommen, um Russland zu verkleinern.

Und man hat Russland wie einen armen Hund behandelt. Gab es nicht mal eine G8? Und warum haben wir seit 2014 nur noch eine G7? Gerade war die Sicherheitskonferenz in München. Russland war nicht eingeladen, ein beabsichtigter Affront des Westens.

Politik Putins war immer rational

Was haben ihm Macron und Scholz bei ihren letzten stundenlangen Besuchen angeboten? Offenbar nur leeres Geschwätz!

Die Politik Putins war jedenfalls immer rational. Die Krim ist und bleibt russisch. Steht bei PI-NEWS schon vier Jahre lang und stimmt immer noch! Überhaupt. Wer bei PI-NEWS nach älteren Artikeln über die Ukraine, die Krim, über Putin sucht, findet eigentlich nur klare, politisch weitsichtige und sinnvolle Texte zum ganzen Themenfeld, während das dumme Geschwätz der Mainstream-Presse und die hohlen Phrasen unserer irrationalen Politik gerade wie Seifenblasen zerplatzen.

Und was die Legalität Russlands angeht: Hat sich Washington schon einmal um legales politisches Handeln geschert? Wusste Bill Clinton etwas vom Amselfeld, als er die NATO im Kosovo-Konflikt völkerrechtswidrig die Serben bombardieren ließ. Oder spielte die Lewinsky gerade an seinem Hosenlatz und er war abgelenkt? Dies war der erste Krieg in Europa nach 1945, angefangen von den USA!

Warum können wir Russland nicht normal und zivilisiert behandeln?

Und wo soll man denn weitermachen? Zur Förderung des „arabischen Frühlings“ bombte der Westen von Libyen bis Syrien überall rein, wo und wie und wie lange es ihm gefiel. Zurück blieben hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge und Ruinen. Failed States ums ganze Mittelmeer.

Und wie war das mit der gigantischen amerikanischen Lüge über die Weapons of Mass Destruction vor dem Golf-Krieg gegen Saddam? Resultat dasselbe. Der Irak kaputt, Tote in Massen. Und eigentlich müssten sich noch manche an Afghanistan erinnern? War da nicht eben gerade was los? Schon vergessen? Der Westen hat Millionen Tote hinterlassen.

Beim Vergleich zwischen Putins Russland und den USA seit 20 Jahren ist Putin jedenfalls geradezu ein Engel und das glatte Gegenteil von dem, was unsere Medien derzeit nonstop daherspinnen. Wem soll das nützen? Uns jedenfalls nicht. Warum können wir Russland nicht normal und zivilisiert behandeln?

Am Ende des Konflikts wird die Donbass-Region russisch sein, die Ukraine neutral, aber nicht von Russland besetzt. Das hätte man früher und billiger haben können. Russland wird näher an China rücken, und wir zahlen höhere Energiepreise. Musste das sein?