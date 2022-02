Von PETER BARTELS | Hoffmann von Fallersleben, Deutschlehrer, Dichter: „Das Lied der Deutschen“ – unser aller wunderbare Hymne. Aber auch Quälgeist unser aller Pein: „Der größte Lump im ganzen Land, ist und bleibt der Denunziant“. Gerade eben hat sich BILD mal wieder entblödet …

Eine echte Petzer-Schlagzeile: “Kahn und Hoeneß halten sich nicht an Maskenpflicht“. Oben drüber, Dachzeile in Rot, Stammeldeutsch: „Bayernbosse auf Tribüne“. Und weil die Marginalie, die dann kommt, irgendeinem Chef vom Dienst, wohl doch etwas zu kurz war, hat er („am 21.02.2022 – 13:55 Uhr“) gleich vier (4) Autoren in Versalien aufgelistet: DENNIS BROSDA, DAVID VERHOFF, LENA WURZENBERGER UND HEIKO NIEDDERER. Und diese vier (nochmal: 4!!!!) ausgewachsenen, teuer bezahlten BILD-Blockwarte recherchierten offenbar auf Stasi komm raus so „News-Hämmer“ wie: „Auch Uli Hoeneß hält sich nicht an die Maskenpflicht.“

Dann geben sie gönnerhaft den in Moralin gebadeten Klugscheisser: „Klar wird aktuell viel darüber diskutiert, ob das Tragen einer FFP2-Maske am Platz bei einer Veranstaltung im Freien wirklich noch notwendig ist. Aber: Solange alle anderen Fans sie tragen müssen, sollten auch die Bosse mit gutem Beispiel vorangehen…“ Morituri te salutant? Jawoll Caesar, die Bekloppten sterben wirklich niemals aus …

Wie bei Stasi-Mielke gelernt

Und dann der Text, der offenbar zähneknirschend einräumt, dass die „Corona-Maßnahmen gelockert wurden und nun 25.000 Zuschauer in die Allianz Arena dürfen“.. Aaaber, trötet das längst auf den Auflagen-Hund gekommene Blatt (500.000 statt 5 Millionen): „Die permanente Maskenpflicht bleibt bestehen. Weiterhin gilt: Die FFP2-Maske muss von Fans und Journalisten auch am Platz getragen werden. Sogar per Durchsage von Stadionsprecher Stephan Lehmann (59) und per Anzeige auf den Videoleinwänden wurden die Besucher beim 4:1 gegen Fürth immer wieder auf die Maskenpflicht hingewiesen“ …

Dann, wie bei Stasi-Mielke gelernt: „Zwei Bayern-Bosse hielten sich aber nicht richtig dran: Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70) saß zu Beginn der zweiten Hälfte 20 Minuten ohne Maske auf der VIP-Tribüne, bejubelte das 1:1 und 2:1 „oben ohne“. Und auch Vorstands-Chef Oliver Kahn (52) trug seine FFP2-Maske nach Wiederanpfiff nur als Handgelenk-Schutz. Selbst im Gespräch mit Marketing-Boss Andreas Jung trug er keine Maske. Jung hingegen schon … Warum waren Hoeneß und Kahn zum Teil ohne Maske auf der Tribüne zu sehen? BILD fragte beim FC Bayern nach, der Verein wollte sich aber nicht äußern…“

Wann schmeißt der neue BILD-Chef Johannes Boie solche unsäglichen Pfeifen achtkantig raus? Sie reißen mit dem Arsch ein, was er und eine Handvoll kluger Köpfe wieder aufzubauen versuchen: Vertrauen des längst verlorenen Lesers!!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.