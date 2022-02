Von PETER BARTELS | Die Fußball-Legende Giovanni Trapattoni darf wohlgefällig lächeln: Wieder hat ein Struuunz ein Problem auf den Punkt gebracht: Diesmal nicht der blond gefärbte Bayern-Fußballer von einst, Thomas Strunz („iiimmer krank“), sondern Claus Strunz von BILD-TV. Er hat Deutschlands Pandemie-Panik-Papst Lauterbach als Lügner entlarvt …

Mittwoch Abend, BILD-TV, „VIERTEL NACH ACHT“. Sahra Wagenknecht (leider LINKE), Konstantin Kuhle (typischer FDP-Umfaller), Nena Schink (wie immer klug und hübsch), Ralf Schuler (diesmal nur der Zweitbeste) uuund eben Claus Strunz (diesmal mit Abstand der Beste). Und er legte gleich los. Kladde:

„Heut hat ja sich ein Zitat von Karl Lauterbach, besser … seines Ministeriums in die öffentliche Debatte geschlichen, das … einem Skandal gleichkommt, absolut unglaublich: Die Intensivstationen in Deutschland waren nie überlastet! Was??? Und ich dachte, das war/ist der Grund für all diese Maßnahmen!?! Aber:„Nein, sie waren nie überlastet!“ … Natürlich (in den Regionen) wurden … (mal) etwas mehr als 100 Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegt … Aber diese Apokalypse: Schulen schließen … Lockdown … Ausgangssperren, weil „in unseren Krankenhäusern ereignen sich furchtbare Szenen“, die Intensivstationen sind überlastet…“

Was erlauben Struunz? Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, Herr Minister Klabauterbach. Strunz: „Ich höre (noch) alle Politiker sagen, vor allem Karl Lauterbach – da war er noch nicht Minister – das wird kommen … das wird kommen… und sooo wurde dabei geguckt (den bösen Blick muß er noch mit Lauterbach üben!!) … das wird kommen … Und mit dieser Rhetorik hat er (Lauterbach) Grundrechtseinschränkungen größten Ausmaßes begründet, legitimiert… Und die Politik ist voll drauf eingestiegen“…

Intensivstationen nie überlastet, nie!

Sahra Wagenknecht und Nena Schink lächeln mit „klammheimlicher Freude“, Schuler nickt, der hübsch gekämmte FDP-„General“ aus Niedersachsen stiert, Strunz wird zu einer Mischung aus Strauß und Wehner: „Jetzt stellt sich heraus, das Hauptargument war falsch … Die Intensivstationen waren nie überlastet … Sie waren auch nur selten oder nie in der Nähe, überlastet zu sein… Wir wissen jetzt, Masken bringen nicht so viel, wie man gedacht hat … (PI-NEWS: Weil die Masken-Maschen einfach zu groß sind für das kleine Virus!) … Lockdown’s haben überhaupt nichts gebracht – die Intensivstationen waren nie überlastet. Aber wir haben es geschafft, ein ganzes Land teilweise lahmzulegen mit allen ökonomischen, psychologischen, gesellschaftlichen Folgen“…

Das Crescendo von Strunz ist krachend: „Meine Sorge ist, dass sich am Ende herausstellt, es war gar nicht Corona Schuld an all den Folgen, sondern (die) überzogenen, unangemessenen, unverhältnismäßigen Maßnahmen. Und wenn diese Hypothese zuträfe, dann ist die schlimmste Long Covid-Folge ein eklatanter Glaubwürdigkeitsverlust der Politik. Heute … haben die Zauderer und Hasenfüße der (Ministerpräsidentenkonferenz) die Chance vertan, sofort alles zu öffnen, stattdessen wieder nur ein Schritt und noch ein Schrittchen … dann (erstmal) austauschen über Detailprobleme … Das alles macht mich nicht zum Fan des Föderalismus. Dabei bin ich ein großer Fan der Demokratie …“

Seit BILD-Chef Julian Reichelt von Springer-Milliardär Döpfner aus dem Haus gejagt wurde, weil die verlogene Mainstream-Moral es wollte, hat keiner bei „Viertel nach Acht“ so auf den Putz gehauen wie Strunz. Die beiden Catos im Hades klatschen immer noch Beifall …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.